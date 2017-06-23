Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 23 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ – очередной "субботний кризис" в коалиции, акции протеста инвалидов и новые данные о вооружении "Хизбаллы".

"Едиот Ахронот": Израиль - СБ ООН: "Хизбалла" укрепляется в Южном Ливане под видом "зеленых"

"Гаарец": Материалы, найденные у Ольмерта, были проверены "Мосадом"

"Исраэль а-Йом": "Стерильная зона" в районе Шхемских ворот

"Маарив а-Шавуа": Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу

"Едиот Ахронот": Израиль - СБ ООН: "Хизбалла" укрепляется в Южном Ливане под видом "зеленых"

Израиль сообщил в СБ ООН, что наблюдательные пункты природозащитной организации Green Without Borders, находящиеся на границе с Израилем, на самом деле принадлежат "Хизбалле". Соответствующие письма были отправлены всем странам, входящим в Совет безопасности ООН.

"Гаарец": Материалы, найденные у Ольмерта, были проверены "Мосадом"

Полиция Израиля передавала документы, найденные у экс-премьера Эхуда Ольмерта, на проверку в службу внешней разведки "Мосад". Как сообщает газета "Гаарец", оценка "Мосада" по поводу уровня секретности документов была представлена комиссии по досрочному освобождению, однако не показана представителям Ольмерта. По данным газеты, она подкрепила позицию прокуратуры, выступающей против досрочного освобождения экс-премьера.

"Исраэль а-Йом": "Стерильная зона" в районе Шхемских ворот

Вечером в четверг, 22 июня, пресс-служба главы правительства Израиля распространила заявление Биньямина Нетаниягу, сообщившего о том, что в ходе совещания с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом и командующим Иерусалимским округом полиции генерал-майором Йорамом Галеви он утвердил план по изменению мер безопасности в районе Шхемских (Дамасских) ворот. Детали этого плана утром в пятницу, 23 июня, опубликовала газета "Исраэль а-Йом".

"Маарив а-Шавуа": Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу

Закончилась встреча Биньямина Нетаниягу с главами ультраортодоксальных партий ШАС и "Яадут а-Тора", посвященная проблеме "осквернения святости субботы" работами, осуществляемыми компанией "Ракевет Исраэль" по выходным. На встрече, проходившей в канцелярии главы правительства, также присутствовали министр транспорта Исраэль Кац, министр труда и соцобеспечения Хаим Кац, глава парламентской финансовой комиссии раввин Моше Гафни.