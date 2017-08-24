Чтобы не было войны. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 24 августа

В четверг, 24 августа, израильские СМИ обсуждают состоявшуюся накануне в Сочи встречу главы правительства Биньямина Нетаниягу с российским президентом Владимиром Путиным.

"Едиот Ахронот": Джаред Кушнер, советник и зять Дональда Трампа, прибыл в Израиль

"Исраэль а-Йом": Полиция отменяет запрет на визиты депутатов на Храмовую гору

"Гаарец": Нетаниягу – Путину: "Чтобы не было войны, нужно заставить Иран уйти из Сирии"

"Маарив а-Шавуа": Командующий Седьмым американским флотом освобожден от обязанностей

"Едиот Ахронот": Джаред Кушнер, советник и зять Дональда Трампа, прибыл в Израиль

Джаред Кушнер, советник и зять президента США Дональда Трампа, прибыл в Израиль. Поздно вечером в среду, 23 августа, самолет, на борту которого он находился, приземлился в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. В Израиль Кушнер прилетел из Египта, где провел переговоры с президентом страны Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри.

"Исраэль а-Йом": Полиция отменяет запрет на визиты депутатов на Храмовую гору

На будущей неделе полиция Иерусалима предоставит право депутатам Кнессета подняться на Храмовую гору, сообщает в четверг, 24 августа, газета "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, соответствующую рекомендацию представители полиции направили премьер-министру Биньямину Нетаниягу. В рекомендациях в частности оговаривается ряд условий, которые депутатам придется выполнить для того, чтобы получить право подниматься на Храмовую гору. В частности, такие визиты должны быть скоординированы с полицией.

"Гаарец:" Нетаниягу – Путину: "Чтобы не было войны, нужно заставить Иран уйти из Сирии"

23 августа в Сочи состоялась шестая за последние два года встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. И вскоре они могут встретиться вновь. Нетаниягу пытается добиться новых переговоров между Россией и США по условиям создания так называемых зон деэскалации в Сирии, особенно на юге этой страны, чтобы исключить возможность заполнения "вакуума" силами ливанской "Хизбаллы", проиранских шиитских милиций и Корпуса стражей исламской революции. По мнению израильского руководства, достигнутые ранее соглашения по этому поводу были непродуманными и не учитывали интересов Израиля.

"Маарив а-Шавуа": Командующий Седьмым американским флотом освобожден от обязанностей

Вице-адмирал Джозеф Окойн освобожден от обязанностей командующего седьмым американским флотом. Причиной этого стала потеря уверенности в командных способностях адмирала. 21 августа в Малаккском проливе ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии. У эсминца был поврежден левый борт. Десять моряков пропали без вести. Это уже второе столкновение с участием корабля седьмого американского флота за последние несколько месяцев. В июне в территориальных водах Японии произошло столкновение эсминца Fitzgerald и торгового судна ACX Crystal, которое шло под флагом Филиппин. Семь моряков считались пропавшими без вести. Но позже их тела были найдены в затопленной части корабля. Командующим соединения, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океанов, назначен контр-адмирал Фил Сойер, повышенный в звании до вице-адмирала.