Израильские пытки эффективнее американских. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что сирийская оппозиция отказалась подписывать какие-либо документы по итогам конференции по урегулированию ситуации в Сирии, проходящей в Астане. Согласно каналу, конференция лишь углубила разногласия сторон. Также сообщается о разногласиях между Россией и Турцией, с одной стороны, и Ираном – с другой.

Сирийское новостное агентство SANA обвиняет Турцию в проблемах, возникших на конференции в Астане. Согласно источнику, близкому к переговорам, Анкара постоянно ставит невыполнимые условия. Однако он же выражает уверенность, что разногласия удастся преодолеть.

Принадлежащий ливанской группировке "Хизбалла" телеканал "Аль-Манар" обращает внимание на заявление вице-премьера Турции Нумана Куртумлуша, согласно которому Анкара более не настаивает на уходе Башара Асада с поста президента Сирии. «Аль-Манар» отмечает, что это стало последствием совместных военных действий с Россией.

Газета Jordan Times пишет, что представители иорданских властей намерены провести серию консультаций с новой американской администрацией, чтоб объяснить все последствия переноса американского посольства в Иерусалим. Отмечается, что этот шаг будет воспринят как фактическое признание единого Иерусалима израильской столицей.

Выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" обращает внимание на публикацию "Гаарец", посвященную методам физического воздействия, применяемым ШАБАКом. Бывший следователь контрразведки рассказал, что израильтяне предпочитают методы, не оставляющие следов, но ломающие волю. По мнению ШАБАКа, крик и пощечины более эффективны, чем пытки, применяемые американцами, такие как холодный карцер.