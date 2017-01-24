"Лишь больные люди могут заподозрить меня в антисемитизме". Обзор российских СМИ

Яхья аль Ариди, представитель сирийской оппозиции на переговорах в Астане сообщил, что его делегация не будет подписывать итоговое коммюнике стран-гарантов перемирия. "Подписания не будет. Страны-гаранты – Россия, Турция и, возможно, Иран – просто распространят документ", – цитирует информационное агентство ТАСС слова аль-Ариди.

"Сейчас делегация оппозиции работает над деталями соглашения о перемирии. Мы ожидаем, что будет перемирие. Мы относимся к этому очень серьезно. Мы уделяем очень много внимания мельчайшим деталям установления перемирия" – сообщил представитель оппозиции. Администрация президента США Барака Обамы передала Палестине 221 миллион долларов – в последние часы работы главы государства, сообщает "Российская газета" со ссылкой на местные СМИ.

анее бывший госсекретарь США Джон Керри сообщил законодателям о принятом администрацией решении. Против передачи денег выступали члены Республиканской партии. Также администрация Обамы выделила шесть миллионов долларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе четыре миллиона долларов на программы в области изменения климата.

По всей Саудовской Аравии 26 января следует провести коллективную молитву о ниспослании дождя и уменьшении засухи. С таким призывом выступил саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. "Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз призвал провести молитву о ниспослании дождя во всех районах королевства в следующий четверг. Всем следует проявить больше раскаяния, всепрощения и вернуться к Богу – цитирует РИА Новости сообщение королевской канцелярии. Напомним, ранее коллективную молитву о дожде провели в ОАЭ, и в эти выходные на севере страны выпали немногочисленные осадки.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил удивление по поводу реакции общественности на его высказывание о препятствии евреев передаче Исаакиевского собора РПЦ. "Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах признаки антисемитизма. Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь – по национальному признаку" – цитирует слова Толстого "Независимая газета".

Американская разведка изучает запись телефонного разговора между Майклом Флинном, советником президента США Дональда Трампа, и российским послом Сергеем Кисляком, рассчитывая найти доказательства связей штаба главы государства с Россией, передает газета "Известия" со ссылкой на телеканал CBS со ссылкой на собственные источники. В сообщении подчеркивается, что Флинн – не единственный из команды Трампа, чьи действия проверяет американская разведка.

Издание уточняет, что телефонный разговор Флинна с Кисляком сразу же заинтересовал контрразведку, причем расследование предполагаемых связей советника Трампа с Россией проводили в том числе ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности США.

"Квартиры у россиян начали отбирать с помощью украинских нотариусов" – так озаглавлена статья в "Комсомольской правде", где говорится, что нечистые на руку юристы пользуются неразберихой в госорганах западного соседа РФ, и приводятся примеры мошенничества, осуществляемого украинскими специалистами.