Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 24 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ решение БАГАЦа о замораживании соглашения по Амоне, а также информация о критике, который подвергается глава правительства в отчете госконтролера о "Нерушимой скале".

"Едиот Ахронот": Министр иностранных дел Евросоюза: "Мы останемся в Тель-Авиве, даже если Трамп перенесет посольство в Иерусалим"

"Гаарец": Следователи рассказывают о пытках: даже когда допрашиваемые плачет и умоляет о пощаде, пытки не прекращаются

"Исраэль а-Йом": Кризис Амоны: БАГАЦ заморозил соглашение

"Маарив а-Шавуа": "Нерушимая скала": отчет возлагает ответственность на Нетаниягу

"Едиот Ахронот": Министр иностранных дел Евросоюза: "Мы останемся в Тель-Авиве, даже если Трамп перенесет посольство в Иерусалим"

Итамар Айхнер сообщает в "Едиот Ахронот", что министр иностранных дел Евросоюза Федерика Могерини и министр по вопросам регионального сотрудничества Цахи Анегби провели в Барселоне встречу, в ходе которой Могерини заявила, что даже если США перенесут посольство в Иерусалим, представительства европейских стран останутся в Тель-Авиве.

"Гаарец": Следователи рассказывают о пытках: даже когда допрашиваемые плачет и умоляет о пощаде, пытки не прекращаются

Хаим Левинсон приводит в "Гаарец" рассказы бывших следователей израильских силовых структур. Бывшие силовики рассказывают о применении в Израиле пыток, о видах пыток, а также о том, каким образом израильские спецслужбы пытаются скрыть сам факт применения пыток, даже посредством заключения сделок с преступниками.

"Исраэль а-Йом": Кризис Амоны: БАГАЦ заморозил соглашение

Яир Альтман и Эфрат Поршер сообщают в "Исраэль а-Йом", что БАГАЦ заморозил соглашение, заключенное правительством с жителями Амоны. Это произошло после того, как глава совета арабской деревни Сильвад, а также несколько арабских семей, владеющих земельными участками рядом с форпостом Амона, обратились в БАГАЦ с требованием заморозить строительство домов для выселяемых поселенцев до окончания разбирательства по их жалобе.

"Маарив а-Шавуа": "Нерушимая скала": отчет возлагает ответственность на Нетаниягу

Бен Каспит сообщает в "Маарив а-Шавуа", что в отчете госконтролера о работе военно-политического кабинета перед операцией "Нерушимая скала" и во время операции государственный контролер возлагает на главу правительства Биньямина Нетаниягу личную ответственность за то, что у ЦАХАЛа не было оперативных планов для борьбы с угрозой тоннелей, а также за то, что у военно-политического кабинета не было информации об этой угрозе.