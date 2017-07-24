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Пресса

Иорданский плотник против израильского охранника. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Иорданский плотник против израильского охранника. Обзор арабских СМИ

Иорданская газета "Ад-Дустур" пишет об инциденте, произошедшем в квартире, расположенной на территории израильского посольства в Аммане. Согласно предварительной информации, один из плотников, привезших мебель, набросился на охранника посольства и был убит. В ходе инцидента охранник и еще два человека получили ранения. Начато расследование.

Палестинское агентство Maan сообщает, что дом палестинского юноши, убившего ножом трех жителей поселения Халамиш, будет снесен. Нападению предшествовали массовые демонстрации в защиту мечети аль-Акса, жестоко подавленные оккупантами. Израильское правозащитное движение «Бецелем» осуждает практику сноса домов, заявляя, что наказываются родственники, не совершившие преступления.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, заявившего, что палестинцы не согласятся на установку металлодетекторов на входе в аль-Аксу. Он также сказал, что палестинское руководство единогласно проголосовало за прекращение сотрудничества с Израилем в сфере безопасности.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" рассказывает о попытках президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана содействовать преодолению катарского кризиса. Он посетил Саудовскую Аравию и встретился с королем Салманом, а также с наследным принцем Мухаммадом. Из Джидды он направился в Кувейт.

Сайт "Я Либнан" знакомит читателей с годовым отчетом государственного департамента США, посвященным борьбе с террором. Согласно документу, Израиль несет ответственность за террористические атаки палестинцев, а роль палестинской официальной пропаганды невелика. Произраильские активисты подвергли отчет резкой критике.

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