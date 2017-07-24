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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 24 июля 2017 года

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати

В центре внимания израильских СМИ арабские беспорядки и похороны жертв теракта в поселении Халамиш.

"Едиот Ахронот": Абу Мазен отвечает Либерману: "Израиль проигрывает от перерывов в сотрудничестве в сфере безопасности"

"Гаарец": Женщина обратилась в полицию с жалобой на избивающего ее мужа – и была задержана, поскольку истек срок ее визы

"Исраэль а-Йом": Одна семья, три могилы

"Маарив а-Шавуа": Теракт на Храмовой горе: Израиль согласился вернуть тела террористов

"Едиот Ахронот": Абу Мазен отвечает Либерману: "Израиль проигрывает от перерывов в сотрудничестве в сфере безопасности"

Элиор Леви сообщает в "Едиот Ахронот", что председатель ПНА Махмуд Аббас ответил министру обороны Израиля Авигдору Либерману, заявившему, что от отсутствия сотрудничества в сфере безопасности страдает Палестинская администрация. Аббас заявил, что ситуация обстоит обратным образом и призвал убрать металлоискатели.

"Гаарец": Женщина обратилась в полицию с жалобой на избивающего ее мужа – и была задержана, поскольку истек срок ее визы

Ноа Шпигель сообщает в "Гаарец", что полиция арестовала молодую женщину из Беларуси, у которой истек срок визы для пребывания в Израиле. Задержание было произведено, когда женщина пришла в полицию, чтобы подать жалобу на избивающего ее мужа. Судья мирового суда в Хайфе распорядился освободить девушку и выступил с критикой в адрес полиции.

"Исраэль а-Йом": Одна семья, три могилы

Шломи Диаз пишет в "Исраэль а-Йом" о похоронах Йосефа Саломона, Хаи Саломон и Эльада Саломона, убитых террористом в минувшую пятницу в поселении Халамиш. Проводить в последний путь жертв теракта собрались тысячи человек.

"Маарив а-Шавуа": Теракт на Храмовой горе: Израиль согласился вернуть тела террористов

Ясер Окави сообщает в "Маарив а-Шавуа", что израильские власти пришли к решению вернуть семьям тела трех террористов, совершивших нападение на Храмовой горе, в результате которого были убиты командир патруля в подразделении МАГАВ по обеспечению безопасности на Храмовой горе Хаиль Сатауи и патрульный Камиль Шанан.

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