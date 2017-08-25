Corriere della Sera: Уличная война с беженцами в центре Рима

Сцены уличной войны разыгрались в самом центре Рима, в 400 м от вокзала Термини. Из окон здания на Via Curtatone, занятого беженцами с 2013 года, летели камни и газовые баллоны. На рассвете броневики окружили Piazza Indipendenza, чтобы заставить уйти примерно сотню беженцев, разбивших лагерь в саду, рассказывает Мария Эджиция Фьяскетти в газете Corriere della Sera.

"Когда те отказались сдвинуться с места – со своими чемоданами на колесиках и картонными лежанками, сваленными в кучу на клумбах, – их разогнали водометами, – сообщает корреспондент. – Можно было видеть женщин и мужчин – большинство выходцы из Эфиопии и Эритреи – на коленях с поднятыми руками. Действия полиции по разгону беженцев вытеснили их в сторону Piazza dei Cinquecento – и там сотрудник полиции не заметил, что его снимают на камеру. На видео, которое потом обошло весь интернет, слышно, как он отзывается о мигрантах следующим образом: "Они должны исчезнуть. Если кто-то что-то бросит, ломайте руку".

Как передает журналистка, вечером квестура (полицейское управление) разослала сообщение для прессы, в котором проинформировала, "что было начато официальное расследование после просмотра видеозаписи, выложенной на отдельных сайтах, на которой зафиксирована фраза полицейского с призывом прибегать к насильственным методам в случае бросания камней".

"Кадры столкновений будут также приобщены к делу прокуратурой Рима, которая возбудила дело по статьям "сопротивление представителю власти" и "попытка убийства", – говорится в статье. Единственная позитивная нота прошедшего дня, продолжает Фьяскетти, – другой полицейский, который дружески погладил африканку в слезах, обессилившую от страха попасть неизвестно куда. Когда уборочные машины уже чистили площадь, стало возможным подвести итог столкновений: 13 раненых, которым оказали помощь "Врачи без границ", сообщает издание.

Как отмечает автор, проблема размещения людей, выселенных из здания, остается открытой. Действия властей по разрешению чрезвычайной ситуации также вызвали полемику. Левоцентристы просят министра внутренних дел Марко Миннитти отчитаться перед парламентом. Лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини и председатель "Братьев Италии" Джорджия Мелони, напротив, хвалят действия полиции и требуют "выслать из страны, тех кто прибегал к насилию", передает издание.

Inopressa.ru