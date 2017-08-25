Уход координатора работы по возвращению пленных и пропавших и учителя-подстрекатели. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 25 августа

В центре внимания израильских СМИ в пятницу, 25 августа, уход полковника запаса Лиора Лотана с должности координатора работы по возвращению пленных и пропавших и арабские учителя, подстрекавшие против Израиля и ЦАХАЛа.

"Гаарец": МВД отменяет гражданство сотням бедуинов, жителей Негева, утверждая, что они были записаны гражданами по ошибке

"Едиот Ахронот": Отчаялся

"Исраэль а-Йом": Воспитатели по террору: 12 учителей и директоров подстрекали и были наказаны

"Маарив а-Шавуа": Кахлон – приближенным: я не предвижу выборы в ближайшее время

"Гаарец:" МВД отменяет гражданство сотням бедуинов, жителей Негева, утверждая, что они были записаны гражданами по ошибке

Корреспондент "Гаарец" Джеки Хури пишет о том, что МВД отменяет гражданство сотням и тысячам бедуинов, жителей Негева, утверждая, что они были записаны гражданами по ошибке. При этом ведомство не дает никаких подробных объяснений.

Хури приводит истории нескольких бедуинов, которых лишили гражданства, когда они обратились в МВД, чтобы продлить загранпаспорт или изменить адрес. Речь идет о людях, являвшихся гражданами Израиля десятки лет. Все их прошения о возвращении гражданства отклоняются. По сведениям автора, такая практика существует с 2010 года.

В канцелярии министра внутренних дел заявили, что речь идет не об отмене гражданства, а об урегулировании вопроса со статусом этих граждан. Министр пообещал ускорить и облегчить данную процедуру.

"Едиот Ахронот": Отчаялся

Корреспондент "Едиот Ахронот" Итамар Эйхнер пишет о полковнике запаса Лиоре Лотане, который последние три года координировал в министерстве главы правительства работу по возвращению пленных и пропавших. Однако вечером в четверг, 24 августа, он принял решение покинуть свою должность.

Отмечается, что Лотан разочаровался в своей работе, так как его усилия не привели к желаемому результату. Во время встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу, он сказал, что речь идет о должности, к которой предъявляются очень большие требования. Поэтому Лотан считает, что каждые несколько лет нужно менять людей, занимающих ее.

Лотан вел переговоры о возвращении троих граждан Израиля, которые удерживаются в Газе, – Авера Менгисту, Хишама ас-Саида, Джумы Абу Ганима, а также двоих солдат, участников операции "Нерушимая скала" – Адара Голдина и Орена Шауля

"Исраэль а-Йом": Воспитатели по террору: 12 учителей и директоров подстрекали и были наказаны

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ноам Двир пишет о том, что десятки учителей и директоров в системе образования в арабском секторе были пойманы на том, что подстрекали против Израиля и ЦАХАЛа.

По сведениям Двира, за последние два года министерство просвещения предприняло шаги в отношении 12 из них: один директор были уволен, один отстранен, также были уволены два учителя. Отмечается, что сотрудники системы образования занимались подстрекательствами как на уроках, так и в социальных сетях.

"Маарив а-Шавуа": Кахлон – приближенным: я не предвижу выборы в ближайшее время

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Янир Козин пишет о том, что министр финансов Моше Кахлон сказал своим приближенным, что он не предвидит выборы в ближайшее время.

Еще три месяца назад Кахлон готовился к новой избирательной кампании. Теперь он заявляет своим соратникам о том, что нужно готовиться к жесткой парламентской сессии.

При этом министр отказывается комментировать расследование в отношении главы правительства. По сведения "Маарив а-Шавуа", в приватных беседах на эту тему Кахлон говорит о том, что "не нужно вмешиваться сейчас", а стоит подождать рекомендаций полиции.