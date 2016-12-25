Саиб Арикат благодарит Египет. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что над Черным морем разбился пассажирский самолет, принадлежащий министерству обороны России. Он должен был доставить в Сирию ансамбль имени Александрова и журналистов. Обломки самолета, на борту которого находились около 100 человек, нашли в полутора километрах от побережья, на глубине 50-70 метров.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что новоизбранный президент США Дональд Трамп возмущен тем, что администрация Барака Обамы не воспользовалась правом вето при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей поселенческую деятельность. Представители новой администрации заявляют, что ответом станет скорейший перенос американского посольства в Иерусалим.

Египетская газета "Аль-Ахрам" сообщает о телефонном разговоре министра иностранных дел Самеха Шукри с главой Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом. Палестинский политик поблагодарил за выдвижение резолюции против поселенческой деятельности, добавив, что Каир не на словах, а на деле доказал, что он поддерживает палестинцев.

Агентство Maan передает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас посетил рождественскую мессу, проводившуюся в Храме Рождества в Бейт-Лехеме. Накануне праздника он обратился со специальным посланием, отметив, что место рождения Иисуса Христа окружено 18 «незаконными» поселениями. "Впервые за 2.000 лет Бейт-Лехем отделен от Иерусалима стеной", - утверждает он.