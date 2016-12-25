25 декабря 2016 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 25 декабря 2016 года

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 08:43 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 25 декабря 2016 года

В центре внимания израильских СМИ принятие антиизраильской резолюции Советом безопасности ООН, а также реакция Израиля на это событие.

"Едиот Ахронот": Машина упала в реку Иордан: трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии, ее мать тяжело пострадала

"Гаарец": Суд продлил арест депутата Ратаса; он подозревается в предоставлении средств для террора

"Исраэль а-Йом": Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием

"Маарив а-Шавуа": Мени Нафтали задержан на демонстрации против юридического советника правительства

"Едиот Ахронот": Машина упала в реку Иордан: трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии, ее мать тяжело пострадала

Ахия Рабад сообщает в "Едиот Ахронот", что в районе киббуца Гадот возле реки Иордан три человека пострадали в результате автомобильной аварии. Состояние одной пострадавшей, трехлетней девочки, оценивается врачами как критическое. 25-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

"Гаарец": Суд продлил арест депутата Ратаса; он подозревается в предоставлении средств для террора

Янив Ковович сообщает в "Гаарец", что суд продлил арест депутата Кнессета Баселя Ратаса, задержанного по подозрению в передаче мобильных телефонов заключенным террористам. Ратас представляет в Кнессете Объединенный список. Арест парламентария продлен на четыре дня.

"Исраэль а-Йом": Фальшивая новость спровоцировала Пакистан пригрозить Израилю ядерным оружием

Дан Лави сообщает в "Исраэль а-Йом", что фальшивая новость, распространенная несколько дней назад сайтом AWD News, привела к тому, что Пакистан выступил с завуалированной угрозой применить ядерное оружие против Израиля. 20 декабря сайт сообщил, что пакистанский представитель Тарик Фатеми заявил о готовности отправить в Сирию "суннитских бойцов" на борьбу против террористической организации "Исламское государство".

"Маарив а-Шавуа": Мени Нафтали задержан на демонстрации против юридического советника правительства

Алон Хакмон сообщает в "Маарив а-Шавуа", что бывший завхоз резиденции премьер-министра Мени Нафтали был задержан полицией Петах-Тиквы в ходе демонстрации у дома юридического советника правительства, где уже четвертую неделю проходят митинги, участники которых требуют возбудить расследование против Биньямина Нетаниягу по делу о закупке подлодок.

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Воскресенье, 25 декабря 2016 г.
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