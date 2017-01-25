25 января 2017 г.
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Пресса

Еврейское строительство в поселении, спонсируемом родственниками Трампа. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото
Еврейское строительство в поселении, спонсируемом родственниками Трампа. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что сирийская оппозиция крайне недовольна разработанным спонсорами конференции в Астане механизмом по контролю над соблюдением перемирия. Их возмутило то, что Иран, чьи военнослужащие участвуют в этнических чистках, признан одним из гарантов прекращения огня. Они также заявляют, что Турция не смогла позаботиться об интересах противников Башара Асада.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что правительство Израиля утвердило программу о строительстве на оккупированных землях 2.500 единиц жилья для евреев. Согласно заявлению, строительство будет вестись в крупных поселениях, однако издание отмечает, что это не так. Строительство будет идти и в Бейт-Эле, поселении, получающем финансовую поддержку семьи Джареда Кушнера, зятя президента США.

Согласно Saudi Gazette, министерство внутренних дел ликвидировало в Джидде крупную террористическую ячейку, в которой состояли 13 граждан Пакистана и трое подданных короля Саудовской Аравии. Также сообщается об установлении личности террористов, взорвавших себя, когда полиция осадила квартиру, где они скрывались. Один из них, Халид Хусейн аль-Сарвани, входил в число самых опасных террористов королевства.

Агентство Wafa передает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас провел встречу с генеральным консулом США в Рамалле Дональдом Бломом. В ходе беседы обсуждались происшедшие в Вашингтоне изменения. Палестинский лидер выразил приверженность принципу "Два государства для двух народов".

Египетская газета "Аль-Ахрам" рассказывает, что германская авиакомпания Lufthansa согласилась возобновить прямые полеты в Шарм-аш-Шейх, прекращенные после взрыва российского самолета в октябре 2015 года. Это стало возможным после того, как германские страховые компании отказались от требования дополнительного страхования самолетов.

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Среда, 25 января 2017 г.
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