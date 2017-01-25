25 января 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 25 января 2017 года

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 25 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ арест израильтянина в мусульманской стране, возмущение жителей Амоны решением БАГАЦа, а также одобрение правительством строительства двух с половиной тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии.

"Едиот Ахронот": Нетаниягу отвечает Беннету: "Мы вели войну не для протокола"

"Гаарец": Либерман решил перевести "Галей ЦАХАЛ" в ведомство министерства обороны

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу и Либерман одобрили строительства 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии

"Маарив а-Шавуа": Больница "Вольфсон": пациенты курят в отделениях

"Едиот Ахронот": Нетаниягу отвечает Беннету: "Мы вели войну не для протокола"

Итай Блюменталь сообщает в "Едиот Ахронот", что глава правительства Биньямин Нетаниягу отверг публикации о том, что, согласно отчету госконтролера о "Нерушимой скале", до этой операции на повестку дня военно-политического кабинета не выносилась проблема тоннелей. Нетаниягу ответил на критику со стороны Нафтали Беннета следующим образом: "Мы вели эту операцию самым ответственным образом, и результаты говорят сами за себя. Мы вели войну не для протокола".

"Гаарец": Либерман решил перевести "Галей ЦАХАЛ" в ведомство министерства обороны

Гили Коэн сообщает в "Гаарец", что министр обороны Авигдор Либерман распорядился перевести радиостанцию "Галей ЦАХАЛ" из ведомства армии в ведомство министерства обороны. На первых этапах на радиостанции все еще будут работать военнослужащие, однако позже этот вопрос будет рассмотрен снова. Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот высказывался за закрытие радиостанции или ее перевод в ведомство минобороны.

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу и Либерман одобрили строительства 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии

Шломо Цезана, Гидеон Алон, Иегуда Шлезингер и Даниэль Сириоти сообщают в "Исраэль а-Йом", что глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение о строительстве 2.500 единиц жилья в Иудее и Самарии. В сообщении пресс-службы министерства обороны подчеркивалось, что новое строительство должно способствовать разрешению жилищного кризиса. Большая часть новых домов будет построена в крупных поселенческих анклавах.

"Маарив а-Шавуа": Больница "Вольфсон": пациенты курят в отделениях

Моше Коэн сообщает в "Маарив а-Шавуа", что родственники пациентов отделения терапии больницы "Вольсон" пожаловались на то, что видели, как два пациента курили прямо в отделении на глазах у медперсонала. Когда родственники обратились к персоналу отделения, их просьба была проигнорировала. В больнице "Вольфсон" в ответ на эти обвинения заявили, что речь шла о бездомном, который получил разрешение на курение медицинской марихуаны.

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Среда, 25 января 2017 г.
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