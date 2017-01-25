Сергей Хрущев: "Трамп не боится профурсеток из Голливуда". Обзор российских СМИ

"Дональд Трамп начал перезагрузку с Израилем" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что отношения с еврейским государством возвращаются в список приоритетов США. В Израиле началась подготовка к визиту в Вашингтон премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Договоренность о встрече израильского премьера с 45-м президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в начале февраля, была достигнута в ходе телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося вскоре после инаугурации в Белом доме. Впрочем, беспрецедентное сближение с Израилем, которое должно вернуть ему роль ключевого американского союзника на Ближнем Востоке, создаст для США и новые серьезные риски. Ценой такой поддержки может стать новое противостояние с Ираном, а также обострение палестино-израильского конфликта.

После прихода к власти Дональда Трампа главная интрига состоит в том, рискнет ли новый глава Белого дома пойти дальше своих предшественников и выполнить звучавшие в ходе его избирательной кампании обещания официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. Отвечая на вопрос, как далеко готов продвинуться Дональд Трамп в реализации этой инициативы, на своем первом брифинге в Белом доме пресс-секретарь президента Шон Спайсер уклонился от прямого ответа, сообщив, что "процесс пока находится на начальных стадиях выработки решения".

Накануне в Астане завершились двухдневные международные переговоры по сирийскому урегулированию. По итогам встречи делегации трех стран, ставших ее инициаторами (России, Ирана и Турции), заявили, что "привержены принципам суверенитета" Сирии и готовы отслеживать любые нарушения перемирия, пишет это же издание.

Впрочем, во взглядах на будущее политическое устройство страны в ходе переговоров обозначились серьезные разногласия. Анкара и представители вооруженной оппозиции выступили против требования Дамаска, желающего, чтобы Сирия оставалась светским государством.

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России в среду нанесли очередной удар по объектам "Исламского государства" в Сирии, сообщает в среду "Российская газета".

Как рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, самолеты взлетел с российского аэродрома и совершил перелет над территорией Ирака и Ирана. Долетев до территории Сирии, бомбардировщики нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в сирийской провинции Дир-аз-Зур. "Целями для поражения российской авиации стали 2 пункта управления боевиков, а также несколько складов боеприпасов, вооружения и военной техники", – уточнили в военном ведомстве.

Израильский танк нанес удар по посту радикального движения ХАМАС в южной части сектора Газа, сообщает информационное агентство ТАСС. Атака произошла в ответ на обстрел военнослужащих еврейского государства в районе границы с анклавом. Ранее были произведены выстрелы в сторону израильских военнослужащих у границы сектора Газа.

Исламабад провел первые успешные испытания баллистической ракеты класса "земля–земля" Ababeel ("Ласточка"), которая способна нести ядерный заряд, сообщила пресс-служба армии во вторник. "Испытания были нацелены на оценку конструкторских и технических параметров боевой системы", – говорится в сообщении РИА Новости. Ракета, максимальная дальность полета которой составляет 2,2 тыс. км, разработана с применением системы разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Создание Ababeel "направлено на гарантирование сохранности баллистических ракет Пакистана" в условиях развития систем ПРО в регионе.

Москва считает успешными переговоры по Сирии в Астане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает газета "Известия". "Безусловно, это успех. Безусловно, обеспечена существенная поддержка женевского переговорного процесса" – приводит его слова издание.

Представитель Кремля отметил, что переговоры в Женеве стали "основным руслом для поиска сирийского урегулирования", однако там давно возникли заминки и в Москве рассчитывают, что итоги встречи в Астане помогут возобновить и контакты в рамках женевского процесса, пишет Федеральное агентство новостей.При этом отвечая на вопрос о том, возможно ли развитие астанинского формата в будущем, пресс-секретарь президента ответил, что это "вопрос целесообразности, которую будет диктовать ситуация".

"Новая Моника и импичмент Трампу не грозят, а девочек-профурсеток из Голливуда он и сам не боится" – так видит будущее нового президента США Сергей Хрущев, сын генсека КПСС, проживающий в Америке, который дал интервью "Комсомольская правда".

"Майдана здесь не будет. Это страна достаточно стабильная. Но здесь непрерывное противостояние двух партий. В свое время, когда избирался Обама, он получил такой же протест со стороны республиканцев, которые очень сильно навредили ему во время его президентства. И, я думаю, что с Трампом будет примерно то же самое. Демократы будут вредить, как могут. И все время. И тут ничего не сделаешь", – полагает Хрущев, доктор технических наук и Герой Социалистического Труда.

Он не исключает возможности покушения на нового президента, однако рассчитывает на его опыт в бизнесе и умение "разруливать" сложные ситуации: "Я к этому отношусь очень серьезно. В Америке не одного президента убили, но еще на большее количество президентов покушались. Покушались одиночки, покушались, и как на Кеннеди…То есть, я лично разделяю мнение тех людей, которые считают, что это был сговор бизнес- кругов, американской буржуазии, говоря по-старому... Поэтому если Трамп начнет очень сильно наступать на их мозоли, то это может быть. Но опять же, я сомневаюсь, потому что Трамп выступает с позиции, которая может когда-то иметь тяжелые последствия для государства, но очень приятная для бизнеса: я уменьшу налоги, я уменьшу регулирование, делайте что хотите".