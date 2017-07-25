Иорданские полицейские осмотрели квартиру израильтянина. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Раи аль-Юм" сообщает, что иорданская полиция завершила предварительное расследование событий в израильском посольстве, в результате которых погибли два иорданца. Полиция осмотрела место преступления и допросила свидетелей. Было установлено, что сын владельца мебельной фабрики первым напал на охранника.

Палестинское агентство Maan передает, что израильский кабинет по вопросам безопасности принял решение о демонтаже металлодетекторов у входа на Храмовую гору. Они будут заменены на камеры наблюдения. Агентство подчеркивает, что это было сделано после соглашения с Иорданией, позволившего вернуть домой персонал израильского посольства.

Лондонская газета "Аль-Хайят" сообщает детали дислокации российских миротворческих сил в Сирии. Как сообщает министерство обороны России, они будут развернуты в районе Восточная Гута в районе Дамаска, а также в юго-западных провинциях Дараа, Кунейтра и Сувейда, в том числе – на Голанских высотах. Соглашение об этом было достигнуто Россией и США.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий ливанской "Хизбалле", отчитывается о значительных успехах, достигнутых группировкой в ходе боев за Арсаль. Освобождена долина аль-Халиль, которая была главным опорным пунктом "Джабхат ан-Нусра" в Ливане. Группировка опровергла сообщения об атаке развернутого в районе Арсаля полевого госпиталя.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, выступивший с посреднической миссией в катарском кризисе, прибыл в Катар. Ранее он посетил Саудовскую Аравию и Кувейт. Турецкий лидер выразил надежду, что кризис будет преодолен с помощью дипломатии, добавив, что его затягивание несет вред всем сторонам.