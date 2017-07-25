Кинорежиссера арестовали за съемку мечети в ОАЭ. Обзор российских СМИ

Израильское правительство удалило металлоискатели, которые были установлены на входы в Храмовую гору в Иерусалиме. Эти меры последовали после ожесточенных столкновений между израильтянами и палестинцами, в ходе которых пострадали не менее 900 человек – на фоне интенсивных усилий международной дипломатии, имеющих целью предотвратить распространение кризиса за пределы Израиля и палестинских территорий.

Так описывает события, происходящие в еврейской столице, прокремлевская "Российская газета".

Израильский кабмин аргументировал установку металлодетекторов тем, что подобные меры приняты в Мекке и Медине, в Ватикане и у Стены плача. Палестинцы делали упор на то, что Израиль нарушает режим статус-кво, согласно которому Храмовая гора управляется исламской администрацией, и молиться там могут только мусульмане.

В аэропорту Вашингтона не смогли попасть на рейс сторонники интернационального движения BDS, призывающего к бойкоту Израиля, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Пять человек собирались воспользоваться услугами авиакомпании Lufthansa. Однако во время регистрации им сказали, что у перевозчика есть письмо от правительства Израиля с указаниями, кого нельзя пускать на борт самолета. Делегация BDS собиралась встретиться с активистами, правозащитниками и "десятками религиозных организаций" в Израиле и на территории Палестины.

Съемка мечети в Абу-Даби привела к аресту: за использование дрона российскому кинорежиссеру Арику Манукяну грозят штраф и тюрьма, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Открытая в 2007 году и отделанная белым мрамором мечеть шейха Зайда считается одной из самых больших и красивых в мире. Назвали ее в честь основателя и первого президента ОАЭ – шейха Зайда бен Султана ан-Нахайяна, который похоронен рядом. Это единственная в Абу-Даби мечеть, куда разрешен допуск всех желающих, а не только мусульман.

Манукян, вместе с братом прилетел в ОАЭ 26 мая, планируя за три дня отснять свадебное видео новобрачных в кабриолете на фоне мечети шейха Зайда с помощью дрона. Спустя пару часов появилась полицейские, которые доставили режиссера в участок, допросили, отобрали паспорт и телефон, после чего отправили в камеру, в которой он провел шесть дней.

"США готовят нефтяной блицкриг" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ не привело к желанному росту цен.

У американцев свой интерес к высоким ценам на нефть: только при цене около 50 долларов за баррель добыча сланцевой нефти становится рентабельной. Даже нынешние 45–48 долл. за баррель приводят к тому, что количество проектов по добыче в США снижается. "У США нет таких запасов нефти, которые могли бы обеспечить спрос на нефть со стороны их собственной экономики, поэтому говорить о том, что эта страна станет не только одним из основных, но и хоть каким-то значимым экспортером – нонсенс, – разъяснил НГ ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Основной мотив для вступления в брак у современных молодых людей — это любовь. А 86% не считают ненужным заключать брачный договор. Больше всего в семейных отношениях россияне до 30 лет ценят личную свободу, но понять и простить загулявшего супруга готовы только 3%. Для остальных – это повод для развода, рукоприкладства и мести. Таковы результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом, пишет во вторник газета "Известия".

Совместное исследование НИУ ВШЭ и РГСУ, в ходе которого в 2015 и 2016 годах были опрошены 2 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет, показало, что большинство молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей (56%). 21% мужей и жен объединила учеба в вузе. В соцсетях нашли друг друга 2% респондентов. При этом молодежь продемонстрировала очень романтическое отношение к семье. На вопрос о причинах заключения брака большинство респондентов (82%) ответили, что это любовь. Остальные 5–6% объяснили создание семьи желанием иметь детей, 3% опрошенных сказали, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету.

На аукцион выставили рисунок Трампа – стартовая цена лота составляет девять тысяч долларов, пишет "Комсомольская правда".

Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им еще в 2005 году, выставил на торги аукционный дом Nate D. Sanders. Как отмечается на сайте организации, рисунок был сделан миллиардером для благотворительного мероприятия. На листе белой бумаги размером 29,5х22,8 см Трамп изобразил очертания горизонта Нью-Йорка с Башней Трампа в центре. Рисунок сделан черным маркером, а для подписи президент использовал золотой.