25 июля 2017 г.
последняя новость: 08:39
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:34 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 25 июля 2017 года
07:12 Иорданские полицейские осмотрели квартиру израильтянина. Обзор арабских СМИ
12:46 Конгресс ищет секреты элитных россиян. Обзор российских СМИ
09:29 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 24 июля 2017 года
09:09 Иорданский плотник против израильского охранника. Обзор арабских СМИ
09:27 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 23 июля 2017 года
09:27 Город героев Умм эль-Фахм. Обзор арабских СМИ
10:04 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 21 июля 2017 года
09:03 Израильскую чудо-женщину не увидят в Тунисе. Обзор арабских СМИ
08:28 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 20 июля 2017 года
Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 25 июля 2017 года

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 25 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ возвращение в Израиль дипломатов из Аммана.

"Едиот Ахронот": Призывала убивать евреев: задержана мать террориста из Халамиша

"Гаарец": Шакед продвигает закон об изменении разделения алиментов таким образом, чтобы матери тоже платили

"Исраэль а-Йом": Вернулись целыми и невредимыми

"Маарив а-Шавуа": Металлодетекторы заменят камеры с высокой резолюцией

"Едиот Ахронот": Призывала убивать евреев: задержана мать террориста из Халамиша

Элиша Бен Каймон сообщает в "Едиот Ахронот", что военнослужащие бригады "Биньямин" задержали мать Умара аль-Абада, террориста, совершившего в минувшую пятницу нападение в поселении Халамиш. Она задержана по подозрению в подстрекательстве после того, как озвучила призывы к убийству евреев.

"Гаарец": Шакед продвигает закон об изменении разделения алиментов таким образом, чтобы матери тоже платили

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что министр юстиции Айелет Шакед намерена выступить с инициативой, которая предусматривает равное разделение алиментов между мужчинами и женщинами, в зависимости от времени, которое они проводят с детьми, и размера доходов каждого из родителей.

"Исраэль а-Йом": Вернулись целыми и невредимыми

Даниэль Сириоти и Шломо Цезана сообщают в "Исраэль а-Йом", что сотрудники дипмиссии Израиля в Иордании вернулись в Израиль. Группа работников посольства проследовала из Иордании через КПП "Аленби". Вместе с коллегами вернулся в Израиль охранник, раненный террористом в Аммане.

"Маарив а-Шавуа": Металлодетекторы заменят камеры с высокой резолюцией

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что военно-политический кабинет принял решение демонтировать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору. В соответствии с принятым решением, вместо металлодетекторов будут использоваться альтернативные методы обеспечения безопасности. В частности, она предусматривает создание сети современных камер наблюдения, которые позволят обнаруживать оружие, проносимое под одеждой.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017