Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 25 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ возвращение в Израиль дипломатов из Аммана.

"Едиот Ахронот": Призывала убивать евреев: задержана мать террориста из Халамиша

"Гаарец": Шакед продвигает закон об изменении разделения алиментов таким образом, чтобы матери тоже платили

"Исраэль а-Йом": Вернулись целыми и невредимыми

"Маарив а-Шавуа": Металлодетекторы заменят камеры с высокой резолюцией

"Едиот Ахронот": Призывала убивать евреев: задержана мать террориста из Халамиша

Элиша Бен Каймон сообщает в "Едиот Ахронот", что военнослужащие бригады "Биньямин" задержали мать Умара аль-Абада, террориста, совершившего в минувшую пятницу нападение в поселении Халамиш. Она задержана по подозрению в подстрекательстве после того, как озвучила призывы к убийству евреев.

"Гаарец": Шакед продвигает закон об изменении разделения алиментов таким образом, чтобы матери тоже платили

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что министр юстиции Айелет Шакед намерена выступить с инициативой, которая предусматривает равное разделение алиментов между мужчинами и женщинами, в зависимости от времени, которое они проводят с детьми, и размера доходов каждого из родителей.

"Исраэль а-Йом": Вернулись целыми и невредимыми

Даниэль Сириоти и Шломо Цезана сообщают в "Исраэль а-Йом", что сотрудники дипмиссии Израиля в Иордании вернулись в Израиль. Группа работников посольства проследовала из Иордании через КПП "Аленби". Вместе с коллегами вернулся в Израиль охранник, раненный террористом в Аммане.

"Маарив а-Шавуа": Металлодетекторы заменят камеры с высокой резолюцией

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что военно-политический кабинет принял решение демонтировать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору. В соответствии с принятым решением, вместо металлодетекторов будут использоваться альтернативные методы обеспечения безопасности. В частности, она предусматривает создание сети современных камер наблюдения, которые позволят обнаруживать оружие, проносимое под одеждой.