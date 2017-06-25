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Пресса

Аббас обещает Арафату: в будущем году в Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Аббас обещает Арафату: в будущем году в Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что в результате израильского обстрела сирийской территории были убиты и несколько мирных граждан, поскольку один из снарядов, якобы попал в жилой дом. Ранее ЦАХАЛ обстрелял позиции сирийской армии – после того, как на территории Израиля взорвались 10 снарядов. Уничтожены два танка и пулеметное гнездо.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что власти Исламской республики Иран предотвратили серию терактов, направленных против шиитских религиозных центров. У членов террористической ячейки изъято специальное оборудование. Канал не сообщает, сколько человек были задержаны по данному делу.

Газета "Аль-Хайят аль-Джадида" рассказывает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас возложил венок на могилу своего предшественника Ясира Арафата. На церемонии, приуроченной к празднику Ид аль-Фитр, Аббас заявил что в следующем году праздник будет отмечаться в освобожденном Иерусалиме.

Агентство Maan сообщает, что Египет доставил в сектор Газы миллион литров топлива для местной электростанции. Это стало результатом переговоров контролирующего сектор ХАМАСа с властями Египта, поскольку Израиль, по просьбе Палестинской национальной администрации, сократил поставки на 60%.

Сайт "Аль-Баваба" сообщает, что турецкая полиция арестовала женщину, которая, по мнению мужчин, надела неподобающие для священного месяца Рамадан шорты. Пассажир, севший рядом с ней в автобусе, начал избивать девушку, а потом сошел. Вскоре он был задержан и на допросе объяснил, что пострадавшая его спровоцировала. После этого полиция его освободила.

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