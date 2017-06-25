Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 25 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ обстрел территории Голанских высот со стороны Сирии. На незастроенной территории Голанских высот упали 10 минометных снарядов.

"Едиот Ахронот": Реакция на обстрел Голанских высот: "В результате атаки ЦАХАЛа есть погибшие среди сирийцев"

"Гаарец": Пресс-секретарь "Шоврим штика" был допрошен, поскольку заявил, что избил во время службы в ЦАХАЛе палестинского араба

"Исраэль а-Йом": На севере откроются бомбоубежища

"Маарив а-Шавуа": Сообщается: Трамп взвешивает возможность отказаться от мирной инициативы

"Едиот Ахронот": Реакция на обстрел Голанских высот: "В результате атаки ЦАХАЛа есть погибшие среди сирийцев"

Рои Кейс и Йоав Зитон сообщают в "Едиот Ахронот", что в ответ на падение минометных снарядов на территории Голанских высот, ЦАХАЛ с воздуха атаковал позиции сирийской армии. Удар был нанесен, в частности, по двум танкам и укреплению, с территории которого были выпущены снаряды, разорвавшиеся в Израиле.

"Гаарец": Пресс-секретарь "Шоврим штика" был допрошен, поскольку заявил, что избил во время службы в ЦАХАЛе палестинского араба

Ревиталь Ховаль и Гили Коэн сообщают в "Гаарец", что следователи хевронского отделения полиции Израиля допросили пресс-секретаря левой организации "Шоврим Штика" Дина Исасхарофа в связи с подозрениями в избиении палестинского араба. Следствие против Исасхарофа было начато после того, как в ходе одного из мероприятий организации он публично признался в избиении палестинского араба в период службы в армии.

"Исраэль а-Йом": На севере откроются бомбоубежища

Лилах Шуваль сообщает в "Исраэль а-Йом", что впервые с 2007 года силы безопасности Израиля приняли решение отремонтировать несколько сотен бомбоубежищ в городах и поселках, расположенных в пределах 40 километров от сирийской границы. Минюст наложит санкции на местные советы, которые не воспользуются бюджетом на бомбоубежища по назначению.

"Маарив а-Шавуа": Сообщается: Трамп взвешивает возможность отказаться от мирной инициативы

Ясер Окави и Карни Эльдад пишут в "Маарив а-Шавуа" со ссылкой на лондонское издание на арабском языке, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представит Трампу позиции Израиля и ПНА по возобновлению мирных переговоров, и Трамп должен решить, намерены ли США настаивать на продолжении мирного процесса. По сообщению издания, встреча между Джаредом Кушнером и Махмудом Аббасом прошла в напряженной обстановке.