"Гражданское самоубийство" Божены Рынской. Обзор российских СМИ

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в довольно резкой форме напомнил Израилю, что у Исламабада есть ядерное оружие. Об этом глава оборонного ведомства написал в своем Twitter, сообщает в понедельник "Независимая газета".

"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против [террористической группировки] "Исламское государство" в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", – написал он в микроблоге.

Этот ответ вызвала публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну атомным ударом", появившуюся на сайте AWD News 20 декабря. В израильском оборонном ведомстве статью назвали вымыслом, отметив, что министр никогда не делал подобных заявлений.

"Турецкие курды ищут убежища в Германии" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что что в 2016 году власти страны получили в три раза больше обращений о получении статуса беженца от граждан Турции, чем в 2015-м. Учитывая, что 80% запросов поступает от этнических курдов, причина такого явления, вероятнее всего, заключается в массовых арестах, которые проходят в Турции после попытки военного переворота 15 июля.

Напомним, что, несмотря на значительный поток беженцев из Турции, эта страна сама приняла около 3 млн беженцев из соседней Сирии, которые живут там до сих пор.

Ни одна из версий авиакатастрофы Ту-154 не получает развития, в том числе и версия теракта, заявили в Кремле, пишет проправительственная "Российская газета". Отвечая на вопрос, планируется ли наградить погибших в авиакатастрофе, официальный представитель Москвы Дмитрий Песков заявил: "Нет, пока главным образом, естественно, все концентрируются на поисковых работах". Вопрос о том, возможны ли решения о приостановке эксплуатации Ту-154, он переадресовал к Росавиации и министерству транспорта.

"Борт минобороны могло погубить плохое топливо" – так называется статья, опубликованная газетой "Известия", где говорится, что среди версий причин катастрофы над Черным морем следствие рассматривает дозаправку Ту-154 некачественным керосином в Адлере

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия").

Избранный президент США Дональд Трамп стал объектом критики в СМИ и социальных сетях после того, как в пятницу дважды согласился с высказываниями российского лидера Владимира Путина. Сначала Трамп назвал "правильными" мысли Путина о двустороннем сотрудничестве, а затем поддержал призыв президента РФ к демократам в США перестать искать виновных на стороне и достойно принять поражение на выборах. "Очень хорошее письмо от Владимира Путина – прокомментировал Трамп поздравительное послание от российского лидера, направленное в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. – Его мысли очень правильные. Я надеюсь, что обе стороны оправдают ожидания в этом ключе и нам не придется переходить на иной путь" – цитирует слова американского лидера это же издание.

Шквал критических комментариев также обрушился на Трампа со стороны журналистов, либеральных и консервативных политиков, которые "использовали расхожие штампы американской внешнеполитической пропаганды о внутренней и внешней политике РФ", называя Трампа "марионеткой" российского руководства в унисон с заявлениями Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании.

"Акт гражданского самоубийства" – так называется статья колумниста Дениса Корсакова, опубликованная "Комсомольской правдой", где речь идет о скандальном высказывании российской журналистки Божены Рынской, специализирующейся на освещении новостей светской жизни.

"Это очень яркий – может, самый яркий из известных мне в литературе – пример гражданского самоубийства. Самый яркий из известных мне в соцсетях (это ведь тоже своего рода литература, только с реальными людьми, а не с выдуманными персонажами) только что совершила журналистка Божена Рынска. Она изволила пожалеть, что на борту разбившегося близ Сочи самолета было слишком мало сотрудников НТВ – канала, который, по ее мнению, ее оскорбил", пишет Корсаков.

"Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?" – приводит он слова Рынской, вызвавшие его возмущение.

"Я не пытаюсь сделать вид, что я лучше ее. Но милосердие все еще стучится в мое сердце, а в ее, похоже, уже нет. У неесовсем умерла та часть мозга, которая отвечает за сострадание. И она, похоже, страшно горда собой. Сейчас ее друзья в фейсбуке активно ее отфренживают. И это – нормальный процесс. В конце концов, вся история человечества движется от жестокости и бессердечности к состраданию, и отфрендить Божену после этих ее слов – естественно. Так же естественно, как плакать по умершим. Она больше не журналистка. Она просто никто. Да, это так называемая ярость, она же гнев - и нет, мне не стыдно, что я испытываю их по отношению к женщине. Взяла и сама переломила над собой шпагу. Ну что тут скажешь. Бывает и такое", – подытоживает колумнист КП.