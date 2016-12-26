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Пресса

The Daily Beast: "Ударные группы" Путина направляются в Сирию

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
Инопресса
Владимир Путин

Чечня "отправляет сотни своих сыновей на Ближний Восток для борьбы с исламистскими группировками, в том числе с так называемым "Исламским государством", в котором многие боевики и некоторые лидеры – тоже чеченцы", – утверждает в The Daily Beast журналистка Анна Немцова.

Сирийский "конфликт породил такие трения, что в воскресенье, когда в Черное море упал российский военно-транспортный самолет и погибли 92 человека, в том числе многие артисты хора Краснознаменного ансамбля имени Александрова (в оригинале "хора Красной Армии". – Прим. ред.), инцидент немедленно породил предположения о причастности террористов, позднее отвергнутые правительственными следователями", – говорится в статье.

"Но нельзя сомневаться в том, что война России в Сирии, и без того отвратительная, вот-вот станет намного ужаснее. Во вторник "Новая газета" сообщила, что чеченские командиры несколько месяцев вербуют солдат для специальных "сирийских" подразделений", – передает Немцова.

"Этот год завершается для Москвы наилучшим образом, лучше, чем в ее самых смелых мечтах", – заявил в интервью изданию советник российского правительства Сергей Марков. "Президент Путин выиграл сражения в многих местах, в том числе в Алеппо, в Америке и в ЕС. Все больше людей разделяет мнение, что он прав, что могущество и правота России усиливаются, – добавил он. – Планы чеченцев засекречены, но, скорее всего, они будут участвовать в боях против ИГИЛ в Ракке на севере Сирии".

"Сын моего кузена работал на определенные правоохранительные структуры в Чечне, – сказала в интервью изданию Хеда Саратова, которую автор называет "проправительственной активисткой". – Он вызвался поехать в Сирию добровольцем. Вся наша семья собралась на его проводы".

Немцова отмечает: "Еще в 2014-м Кадыров сказал мне, что вернуть чеченцев домой из ИГИЛ – это "дело чести". Он сказал, что сам ездил в Сирию, чтобы консультироваться с армией Асада и помогать чеченским родственникам отыскивать в Сирии их сыновей и дочерей".

"Солдаты чеченских спецподразделений доказали, что могут выполнить любое задание, и суннитское и российское командование, возможно, считают их полезными в регионах [Сирии], где население испытывает ужас перед алавитами, – сказала Екатерина Сокурянская (International Crises Group). – Страшновато видеть, что эти чеченские подразделения едут в Сирию, это как некий грубый лабораторный эксперимент на тему "как сломить дух человека". У них нет выбора, они не могут ответить "нет", преданность Кремлю – их профессиональная обязанность".

Автор заключает: "Похоже, в конце 2016 года путинская Россия спешит воевать и удерживать свои позиции на многих фронтах".

Но неясно, ждет ли Россию процветание в наступающем году. Марков отметил, что "антироссийские санкции пока не отменены, Украиной все еще правит антироссийская хунта. Нам нужно извлекать выгоду из нашего успеха. Пока мы не видели никакого выигрыша от наших побед".

Inopressa.ru

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