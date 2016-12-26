Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 26 декабря 2016 года

В центре внимания израильских СМИ резкая реакция главы правительства Биньямина Нетаниягу на осуждающую поселения резолюцию СБ ООН.

"Едиот Ахронот": Нетаниягу вызвал для беседы посла США и отказался встречаться с премьер-министром Великобритании

"Гаарец": Шакед отменила создание комиссии по проверке вопроса алиментов и опекунства, в коалиции нет согласия по этому вопросу

"Исраэль а-Йом": Полиция в Кнессете: следователи обыскали канцелярию Ратаса

"Маарив а-Шавуа": Министры одобрили: с помощью судебного ордера можно будет убирать из сети подстрекательский контент

"Едиот Ахронот Нетаниягу вызвал для беседы посла США и отказался встречаться с премьер-министром Великобритании

Итамар Айхнер и Яэль Фридсон сообщают в "Едиот Ахронот", что премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился вызвать для беседы посла США в Тель-Авиве Дана Шапиро. Темой разговора станет отказ США использовать право вето при голосовании по антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН. Кроме того, Нетаниягу не встретится в Давосе с Терезой Мэй. Глава правительства также дал указание министрам не встречаться с представителями проголосовавших против Израиля государств.

"Гаарец": Шакед отменила создание комиссии по проверке вопроса алиментов и опекунства, в коалиции нет согласия по этому вопросу

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что министр юстиции Айелет Шакед отменила создание комиссии, призванной проверить вопросы алиментов и опекунства для маленьких детей. Комиссия, о создании которой Шакед объявила полгода назад, должна была предоставить рекомендации по вопросам опеки и алиментов, однако, как сообщили "Гаарец" в канцелярии Шакед, в комиссии "отпала необходимость".

"Исраэль а-Йом": Полиция в Кнессете: следователи обыскали канцелярию Ратаса

Гидеон Алон и Ицик Сабан сообщают в "Исраэль а-Йом", что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн отдал распоряжение начальнику службы охраны и безопасности парламента разрешить полиции провести обыск в канцелярии депутата Баселя Ратаса. Тем временем юридический советник Кнессета Эяль Янив принял решение, что депутат Басель Ратас не сможет голосовать до тех пор, пока находится под арестом.

"Маарив а-Шавуа": Министры одобрили: с помощью судебного ордера можно будет убирать из сети подстрекательский контент

Дана Сомберг сообщает в "Маарив а-Шавуа", что министерская комиссия одобрила законопроект, инициированный министром юстиции Аелет Шакед и министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, дающий полномочия суду по административным вопросам выносить решения, связанные с блокировкой "опасного и вредного" контента в интернете. Закон не обязывает администрацию социальных сетей отслеживать опасный контент, однако, они обязаны ограничить к нему доступ, если соответствующая просьба поступила от полномочных представителей государства, например, от юридического советника правительства.