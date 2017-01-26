Настоящая ли еврейка Иванка Трамп? Обзор арабских СМИ

Редактор лондонской газета "Аль-Раи аль-Юм" Абдель Бари Атван анализирует визит в Иран министра иностранных дел Кувейта шейха Сабаха аль-Халида ас-Сабаха. По его мнению, он стал гонцом от всего Совета взаимодействия государств Персидского залива. Саудовская Аравия и другие суннитские монархии готовы налаживать отношения с Тегераном.

Египетская газета "Аль-Ахрам" цитирует обращение президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси по случаю шестой годовщины «революции 25 января» - свержения Хусни Мубарака. По его словам, революция стала поворотным моментом в истории Египта, и этот курс был подтвержден революцией 30 июня 2013 года, когда от власти были отстранены исламисты.

Сайт Ya Libnan рассказывает, что президент Ливана Мишель Аун заявил членам правительства: он готов мириться с политическим вакуумом, но не допустит нового продления полномочий парламента. Это заявление стало ответом на решение кабинета отложить решение вопроса о формировании комиссии по наблюдению за выборами.

Сайт "Аль-Баваба" сообщает: конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбарт сообщила, что в ходе поездки в Сирию встретилась с президентом Башаром Асадом. По ее словам, она приехала в охваченную войной страну, чтобы больше узнать о том, что происходит. Но когда ей предложили встретиться с Асадом, она не стала отказываться.

Телеканал "Аль-Арабия" задается вопросом, можно ли считать еврейкой дочь новоизбранного президента США Иванку Трамп. Она приняла гиюр в 2009 году, перед тем, как выйти замуж за Джареда Кушнера. Однако летом 2016 года израильский религиозный суд признал недействительным другой гиюр, проведенный тем же раввином. После избрания Дональда Трампа в Израиле начали говорить об изменении процедуры признания обращения в иудаизм. Канал полагает, что причина – именно в Иванке.