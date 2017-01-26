Глава "несостоявшегося государства" США: "Сирийцам - Сирию". Обзор российских СМИ

"Дональд Трамп пообещал оставить сирийцев в Сирии" – так называется статья, опубликованная в четверг газетой "Коммерсант", где говорится, что новый президент США хочет избежать миграционных ошибок Европы. Трамп подтвердил намерение создать "зоны безопасности" для беженцев из зон боевых действий на территории самой Сирии, о которых он говорил в ходе избирательной кампании. Таким образом он рассчитывает избежать притока мигрантов в свою страну, потому что они "в некоторых случаях собираются разрушить ее".

"Я хочу быть президентом безопасной страны. Я абсолютно точно построю безопасные зоны для людей в Сирии. Я думаю, что Европа сделала огромную ошибку, позволив этим миллионам людей попасть в Германию и другие страны", – цитирует газета слова президента. Кроме того, Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму и его соратницу по Демократической партии Хиллари Клинтон за то, что те "пустили десятки людей" в США. "ФБР сейчас ведет больше расследований, чем когда бы то ни было, они касаются тех людей, которые приехали. Поверьте, в нашей стране есть множество серьезных, глубоких проблем. И новые нам не нужны", – приводит издание слова американского лидера, сказанные накануне в интервью телеканалу ABC News.

Кремль не хочет вмешиваться в дискуссию о ношении хиджабов в школе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не хотели бы становиться стороной этой дискуссии в настоящий момент", – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналиста этого же издания. Он уверен, что есть "разные форматы подхода" к этой теме.

"Вы знаете, что были и судебные варианты, если я не ошибаюсь, Ставропольский край, Мордовия. Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант. Есть иные варианты – не судебные. Но еще раз повторяю: сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса", – заявил пресс-секретарь президента. Напомним, что 24 января глава минобрнауки Ольга Васильева высказалась против ношения религиозной одежды в школах: "Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются подчеркнуть свое отношение к вере".

США следовало бы просчитать все возможные последствия введения зон безопасности для беженцев в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сирийскую политику Трампа, пишет "Российская газета".

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается создать в Сирии "безопасные зоны" для решения проблемы беженцев, не уточнив, как именно и где они будут сформированы. "Нет, с российской стороной наши американские партнеры не советовались, это суверенное решение. Важно, чтобы это не усугубило ситуацию с беженцами, но, по всей видимости, следовало бы просчитать все возможные последствия", – заявил Песков.

МИД РФ, в свою очередь, объявил, что Россия придерживается идеи целостности Сирии, говорится в другой статье это же издания. Проект конституции Сирии, предложенный Россией, является, прежде всего, набором идей для переговорного процесса по этой теме, а не принуждением, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По оценкам МИД, речь не идет о фиксированной схеме действий, это набор идей, причем вариативных, чтобы начать диалог по данной теме. Вместо оружия в руках у дипломатов должен быть проект конституции – как отправная точка зрения. Захарова особо отметила, что все должны решать сами сирийцы. Со своей стороны, Россия придерживается идеи целостности Сирии, светского и демократического устройства страны с равенством всех вероисповеданий.

"Движение Ходорковского становится пугалом" – так называется статья в "Независимой газете", где говорится, что "Открытую Россию" власть использует для самопиара и внутрипартийной борьбы.

Информационная кампания против "Открытой России" (ОР) Михаила Ходорковского не спадает, но ее содержание начинает меняться. Например, только ОР обвинили в организации платного митинга в Петербурге против передачи Исаакиевского собора, а в Мурманске ее "уличили" в том, что борьбу за возвращение прямых выборов мэра города она ведет в интересах депутата Госдумы от "Единой России" Алексея Веллера. Понятно, что именно его сотрудничество с Ходорковским и должно компрометировать.

Философ Фрэнсис Фукуяма назвал Америку "несостоявшимся государством", пишет в четверг "Комсомольская правда".

В этой статье сообщается, что кумир либеральных кругов в декабре прошлого года написал эссе для журнала Prospect с броским заголовком: "Америка – несостоявшееся государство", а затем развил эту мысль в следующей статье, опубликованной на днях в другом влиятельном англоязычном СМИ – Politico. По мнению Фукуямы, сложившаяся еще до прихода Трампа политическая система "недееспособна", а массовые протесты "демократической общественности" против магната вряд ли изменят что-либо к лучшему.

"Одной из причин победы Трампа стало вполне верное ощущение избирателей, что американская политическая система во многих аспектах недееспособна — она стала заложницей элитных групп влияния и парализована из-за неспособности принимать ключевые решения", – уверен знаменитый философ.