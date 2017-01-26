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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 26 января 2017 года

время публикации: 07:41 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 26 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ выступление в Кнессете Биньямина Нетаниягу, а также заявления Белого дома о прекращении финансирования организаций, членами которых являются Палестинская автономия и Организация освобождения Палестины.

"Едиот Ахронот": Испытания "Волшебной палочки": перехватила ракеты весом в сотни килограммов

"Гаарец": Правые американские сайты нападают на одну из организаторов женского протеста: "Она поддерживает ХАМАС и законы шариата"

"Исраэль а-Йом": США замораживают помощь ПНА

"Маарив а-Шавуа": ЦРУ: Россия помогала Трампу на выборах

"Едиот Ахронот": Испытания "Волшебной палочки": перехватила ракеты весом в сотни килограммов

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что управление "Хома" министерства обороны и американское агентство противоракетной обороны (MDA) объявили об успешном завершении серии испытаний модернизированной системы ПРО среднего радиуса действия "Волшебная палочка" ("Шарвит Ксамим").

"Гаарец": Правые американские сайты нападают на одну из организаторов женского протеста: "Она поддерживает ХАМАС и законы шариата"

Тали Кропкин сообщает в "Гаарец", что одна из организаторов женского марша в Вашингтоне, американская палестинка Линда Сарсур, стала объектом нападок со стороны правых американских сайтов, утверждающих, что она поддерживает ХАМАС, ИГ и законы шариата. По словам сторонников Трампа, участницы марша являются "запутавшимися феминистками", которые не понимают, кто их возглавляет.

"Исраэль а-Йом": США замораживают помощь ПНА

Эли Леон и Даниэль Сириоти сообщают в "Исраэль а-Йом", что администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о существенном сокращении финансирования ООН и ряда других международных организаций. Проект документа, имеющийся в распоряжении издания, предусматривает, в частности, полное прекращение американского финансирования структур ООН и других международных организаций, членами которых являются Палестинская автономия и Организация освобождения Палестины.

"Маарив а-Шавуа": Шоу Нетаниягу

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что Биньямин Нетаниягу представил в Кнессете свою линию защиты против предъявляемых ему обвинений в коррупции. Это произошло в конце специального заседания, в ходе которого глава правительства должен отвечать на вопросы депутатов. При этом спикер Кнессета Юлий Эдельштейн отклонял все вопросы, касающиеся расследований в отношении премьер-министра.

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Четверг, 26 января 2017 г.
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