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Пресса

Израильский флаг у шатра Зхарии аль-Джавабше. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:51 | последнее обновление: 10:51 блог версия для печати фото
Израильский флаг у шатра Зхарии аль-Джавабше. Обзор арабских СМИ

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" рассказывает, что войска Второй армии в последнюю неделю проводят на Синайском полуострове операцию против террористической группировки "Вилайят Синай". Она стала четвертой стадией операции "Право шахида". За неделю боев уничтожены 40 террористов, подорваны 100 фугасов.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Европейский суд справедливости, высшая судебная инстанция Евросоюза, должен принять 26 июля окончательное решение по вопросу об исключении палестинской группировки ХАМАС из списка террористических организаций. В 2014 году суд низшей ступени принял решение об исключении группировки, но ЕС оспорил решение.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что на рассвете тысячи людей собрались у входа на Храмовую гору, чтобы принять участие в ставшей уже традиционной молитве. Они отказываются подниматься в мечеть аль-Акса в знак протеста против политики израильских оккупационных властей. Также сообщается, что накануне после окончания молитв солдаты разогнали верующих слезоточивым газом.

Иорданская газета "Аль-Рад" публикует интервью с отцом Зхарии аль-Джавабде – юноши, который был убит после того, как ранил охранника израильского посольства. По словам мужчины, его сын отдал жизнь, чтобы от аль-Аксы убрали металлодетекторы. Газета пишет, что у входа в траурный шатер нарисовали израильский флаг, чтобы посетители его топтали.

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Среда, 26 июля 2017 г.
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