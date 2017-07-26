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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 26 июля 2017 года

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 26 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается решение правительства убрать с Храмовой горы металлодетекторы, а также реакция на это решение в политических кругах Израиля.

"Едиот Ахронот": Израильтянин, в 10 лет ослепший в результате теракта в Хайфе, призвал палестинцев в ООН: "Прекратите финансировать террористов"

"Гаарец": Законодательная комиссия одобрила законопроект, который позволит отделять районы от Иерусалима

"Исраэль а-Йом": Миллион граждан с делами в полиции

"Маарив а-Шавуа": "Снятие металлодетекторов - отступление перед террором"

"Едиот Ахронот": Израильтянин, в 10 лет ослепший в результате теракта в Хайфе, призвал палестинцев в ООН: "Прекратите финансировать террористов"

Итамар Айхнер сообщает в "Едиот Ахронот", что Орен Альмог, потерявший зрение в результате теракта в хайфском ресторане "Максим" в 2003 году, выступил на заседании Совета безопасности ООН с призывом вынудить ПНА прекратить выплачивать пособия семьям террористов.

"Гаарец": Законодательная комиссия одобрила законопроект, который позволит отделять районы от Иерусалима

Йонатан Лисс сообщает в "Гаарец", что коалиция сегодня подаст к рассмотрению в первом чтении поправку к Основному закону об Иерусалиме, предусматривающую отделение от Иерусалима отдельных районов. Поправка, подготовленная министрами Нафтали Беннетом и Зеэвом Элькиным, позволит вывести из ведомства столичного муниципалитета районы за разделительным забором и создать новый районный совет, отвечающий за эти районы.

"Исраэль а-Йом": Миллион граждан с делами в полиции

Ицик Сабан сообщает в "Исраэль а-Йом", что на 1 из 8 граждан Израиля заведено дело в полиции. 1.020.359 человек имеют досье в полиции, хотя ни разу не предстали перед судом. Однако, несмотря на то, что дела против них были закрыты, их имена остались в полицейской базе данных.

"Маарив а-Шавуа": "Снятие металлодетекторов - отступление перед террором"

Арик Бендер пишет в "Маарив а-Шавуа" о резкой реакции в правом политическом блоке, вызванной решением убрать с Храмовой горы металлодетекторы. В частности, многие депутаты от правых партий назвали это решение отступлением и сдачей перед терроризмом.

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Среда, 26 июля 2017 г.
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