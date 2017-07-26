Трамп обещает Ирану "большие неприятности". Обзор российских СМИ

Отношения Киева и Вашингтона оказались под серьезной угрозой. Вскоре после встреч Дональда Трампа сначала с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а затем и с президентом Петром Порошенко, которые в Киеве поспешили занести в список внешнеполитических побед, президент США неожиданно вспомнил, что во время президентской кампании Киев поддерживал вовсе не его, сообщает газета "Коммерсант".

Дональд Трамп прокомментировал внешнюю политику Киева, написав в своем блоге в социальной сети Twitter, что во время минувших президентских выборов Украина содействовала кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, тем самым "саботируя" его кампанию. "Так где же расследование, генеральный прокурор?" – обратился Трамп к Джеффу Сешенсу, обвинив его в "слабой" позиции.

Группа российских экспертов в области авиабезопасности начала проверку международного аэропорта Каира, пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя администрации аэропорта.

По его словам, пятеро российских специалистов прилетели в столицу Египта из Турции вчера вечером. Они проведут в Каире несколько дней, в течение которых проинспектируют системы безопасности и личного досмотра пассажиров в залах прилета и вылета в новом терминале №2 и проведут диагностику новых биометрических систем, введенных в эксплуатацию в аэропорту в этом месяце.

Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление для печати с осуждением обстрела посольства РФ в Дамаске. Это произошло из-за отказа ряда стран работать с предложенным российской делегацией текстом. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский, краткий текст был основан "на стандартных формулировках по контртерроризму и неприкосновенности дипломатических представительств".

Президент США Дональд Трамп гарантировал Ирану "большие, большие проблемы", если тот не будет соблюдать соглашение по ядерной программе. По словам американского лидера, сделка была слишком выгодной, и в Тегеране "не могли поверить" в нее, передает РИА Новости.

Тегеран резко отреагировал на инцидент в Персидском заливе, во время которого корабль ВМС США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранского судна, передает ТАСС. Случившееся там расценили как провокацию и попытку устрашения.

"Корабль ВМС США в северной части Персидского залива, направлявшийся в сторону патрульного катера ВМС КСИР, осуществлявшего патрулирование в международных водах, произвел два выстрела в воздух с целью провокации и устрашения", – говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции.

США бьют по всем опорам российской власти – в перспективе под санкции могут подпасть и журналисты любых СМИ, пишет в среду "Независимая газета".

Обсуждаемый сейчас в США пакет новых санкций, в отличие, скажем, от «списка Магнитского», может коснуться самого широкого круга связанных с государством российских граждан, которых заподозрят в нарушениях прав человека. В перспективе ограничения могут быть введены и против государственных или провластных медиаресурсов. Как объяснили эксперты, хотя прямо о санкциях в отношении журналистов в законе ничего не говорится, Вашингтон, похоже, намерен жестко противостоять информационному влиянию Москвы.

Из текста этого законопроекта следует, что США намерены расширить круг лиц из России, которые будут преследоваться за нарушения прав человека. Кроме того, в отличие от Европы, похоже, начинается и конкретное противодействие российским медиа, которые считаются подконтрольными или лояльными режиму.

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в отношении президента страны Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, пишет прокремлевская газета "Известия" со ссылкой на адвоката Рената Кузьмина, экс-замглавы Генпрокуратуры РФ. "Несмотря на беспрецедентное давление власти, суд все же обязал СБУ расследовать факт государственной измены, совершенной президентом Петром Порошенко", – написал Кузьмин в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.

Турецкие власти сняли с рейса в Россию шестилетнюю Лизу Уханову, которую мать пыталась увезти к боевикам ИГ – сотрудники российского консульства пытаются урегулировать ситуацию в аэропорту Стамбула, пишет "Комсомольская правда".

Жители города Маркс Саратовской области 24-летняя Светлана Уханова, ее гражданский супруг Евгений Кочаари и ее дочери Лиза Уханова и Амина Кочаари были задержаны турецкими властями в начале июля при попытке нелегального пересечения границы с Сирией по поддельным паспортам. По неофициальной информации, семья пыталась присоединиться к боевикам ИГ, хотя родным они сообщили, что едут в отпуск к двоюродной сестре Светланы вАнкару.