Saudi Arabian "вернулись" в Бен-Гурион. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал ближневосточных союзников Вашингтона сесть за стол переговоров и положить конец кризису, получившему название катарского. Также сообщается, что власти Катара приступили к обсуждению ультиматума.

Сирийское агентство SANA цитирует заявление командования вооруженных сил, согласно которому, удар, нанесенный Израилем по позициям сирийской армии в районе Кунейтры, свидетельствует о союзе между сионистами и джихадистами. Командование предупреждает израильтян: дальнейшая поддержка группировки "Джабхат ан-Нусра" повлечет жесткий ответ.

Египетская газета "Аль-Ахрам" сообщает, что члены разгромленной службами безопасности террористической ячейки начали сотрудничать со следствием. Они рассказали о планах совершить теракт в соборе Александрии – взорваться должны были два смертника. Датой нападения должно было стать 30 июня – четырехлетие свержения Мухаммада Мурси.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" обращает внимание, что в арабском сегменте интернета вновь начала распространяться фотография лайнера авиакомпании Saudi Arabian, севшего в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Канал публикует официальное опровержение компании, а также оригинальный снимок, на котором видно – самолет принадлежит израильскому авиаперевозчику "Эль Аль".

Агентство Maan цитирует генерального секретаря Организации освобождения Палестины Саиба Ариката, сообщившего , что переговоры палестинского руководства с представителями президента США Дональда Трампа были глубокими и откровенными. Было принято решение продолжить консультации, придающие положительный импульс политическому процессу.