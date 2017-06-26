Встреча Трампа и Путина на G20 – под вопросом. Обзор российских СМИ

"Исламское государство" теряет иракскую столицу – операция по освобождению Мосула вступила в решающую фазу. Операция по освобождению города началась в октябре прошлого года. Поддержку правительственной армии оказывают шиитские ополченцы, курдские отряды и силы международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

По данным иракского командования, число боевиков, остающихся в городе и продолжающих ожесточенное сопротивление, сегодня не превышает 200 человек. В кварталах, контролируемых боевиками, остается около 100 тыс. мирных жителей – многих из них исламисты используют в качестве живого щита.

По мнению научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Николая Сухова, столь длительный штурм объясняется несколькими причинами. "Во-первых, в рядах боевиков воюют бывшие офицеры иракской армии времен Саддама Хусейна, которые сумели грамотно выстроить оборону. Во-вторых, часть местного населения поддерживает радикалов. Проведение операции осложняется и проблемами в координации усилий участниками штурма", – поясняет эксперт.

На фоне попыток американского Сената ужесточить санкции против России не стала "добрым следователем" и объединенная Европа, продлив собственные санкции против Москвы. Российским СМИ ничего не остается, как находить и цитировать остающихся в меньшинстве дружественных Москве европейских политиков, называющих решение последнего саммита в Брюсселе абсурдом, говорится в другой статье этого же издания.

Смысл их высказываний сводится к следующему: если бы у власти оказались мы, а не те, кто сегодня заправляет в Европе, то никаких ограничений на сотрудничество с Россией давно бы не было и в помине. Однако подобные признания ничего не решают. "Национальный фронт" Марин Ле Пен или итальянская "Лига Севера" все равно не придут к власти – во всяком случае, в ближайшей перспективе. Решение по России будут принимать не они. Поэтому свет в конце европейского тоннеля для россиян никак не забрезжит, пишет обозреватель газеты Сергей Строкань.

Неблагоприятное для Москвы решение ЕС – это не просто результат инерционной политики неповоротливой европейской бюрократии, неспособной быстро адаптировать свою политику к новым реалиям. По мнению эксперта Европейского совета по международным делам Гюстава Гресселя, известного своим критическим отношением к российской политике, на последнем брюссельском саммите "произошло нечто замечательное".

Европа продемонстрировала единство по российскому вопросу, причем "этот консенсус пережил кризис с беженцами, Брексит, избрание Дональда Трампа, различия во взглядах европейцев на вопрос об отношениях с Россией и все усилия Москвы, направленные на то, чтобы расколоть Европу", которую упрекали в нерешительности, неспособности говорить одним голосом. Однако по российскому вопросу она проявила и будет и дальше проявлять принципиальность.

Удар ВВС Израиля в субботу пришелся по бронетехнике боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра". Об этом сообщает в понедельник информационное агентство РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в минобороны России.

Согласно этой информации, Израиль нанес удар по месту, откуда велся обстрел. В результате нанесенного удара были уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов.

За пять лет количество бедных россиян увеличилось на 7 миллионов – каждый третий житель страны едва сводит концы с концами, пишет "Независимая газета". В конце прошлой недели Росстат обнародовал данные за первый квартал 2017 года по числу бедных в России. Сегодня на доходы ниже прожиточного минимума живут 22 млн человек, то есть около 15% всех жителей РФ.

Российские чиновники понимают, что с показателями бедности шутить не стоит. Так, в ходе интервью телеканалу NBC президент Владимир Путин подтвердил, что ситуация с бедностью в стране в настоящее время хуже, чем планировалось. Тема бедности была продолжена и в ходе "Прямой линии" с президентом, где глава государства еще раз сообщил о снижении реальных доходов населения и об увеличении числа граждан, живущих за чертой бедности.

Действительно, если в относительно благополучном 2012 году за чертой бедности проживали лишь 15,4 млн человек, или каждый десятый, то к 2016-му численность нищих практически достигла 20 млн чел.

Смена наследного принца Саудовской Аравии сыграет положительную роль в развитии российско-саудовских контактов. Новый наследник престола Мухаммед бен Сальман Аль Сауд неоднократно посещал Москву. В отличие от своего предшественника Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда он менее зависим от США. Об пишет газета "Известия" со ссылкой на информированные источники в саудовских дипломатических кругах, которые также рассказали, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отвечает в королевстве за отношения с Москвой. Более того, назначение нового наследника престола может приблизить визит короля Саудовской Аравии в Россию.

Влиятельный саудовский генерал Анвар Эшки уверен, что теперь отношения между Россией и Саудовской Аравией будут развиваться активнее. Военный отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд настроен на долгосрочное сотрудничество с Москвой в экономике и борьбе с терроризмом, утверждает это прокремлевское издание.

В преддверии саммита G20 в Гамбурге, намеченного на 7–8 июля, перспективы первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа становятся все более неопределенными. На фоне отсутствия официального подтверждения, что встреча состоится, стороны свернули контакты по ее подготовке, пишет "Комсомольская правда".

После принятия Сенатом законопроекта, расширяющего санкции против РФ критики России в Конгрессе, США спешат максимально осложнить двустороннюю повестку дня, предлагая выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Нарастающее давление на Дональда Трампа вынуждает его действовать со все большей оглядкой на своих оппонентов. Это уменьшает окно возможностей для нормализации отношений с Москвой и может вынудить ее пойти на жесткий ответ.