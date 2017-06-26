26 июня 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 26 июня 2017 года

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 26 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ успехи ультраортодоксальных партий, которые сумели добиться от правительства удовлетворения своих основных требований.

"Едиот Ахронот": Победа "харедим": монополия на гиюры сохранится, "компромисс Стены" отменяется

"Гаарец": ПНА мешает жителям сектора Газы получать лечение в Израиле

"Исраэль а-Йом": Опасение: "Хизбалла" попытается помешать строительству защитной стены на границе с Ливаном

"Маарив а-Шавуа": Профессор Ротштейн: "Переломный момент в израильской медицине"

"Едиот Ахронот": Победа "харедим": монополия на гиюры сохранится, "компромисс Стены" отменяется

Моран Азулай и Коби Нахшони сообщают в "Едиот Ахронот", что в воскресенье, 25 июня, ультраортодоксальные партии одержали сразу две политические победы: правительство приняло решение заморозить проект строительства дополнительного участка у Стены плача для молитвы представителей неортодоксальных течений, а также лишить частных раввинатских судов полномочий в сфере гиюра.

"Гаарец": ПНА мешает жителям сектора Газы получать лечение в Израиле

Джекки Хури пишет в "Гаарец" об очередном витке борьбы за власть между ПНА и ХАМАСом. Палестинское министерство здравоохранения затягивает на месяцы выдачу жителям сектора Газы денежных обязательств для лечения в Израиле, таким образом не позволяя им обращаться в израильские больницы за медицинской помощью.

"Исраэль а-Йом": Опасение: "Хизбалла" попытается помешать строительству защитной стены на границе с Ливаном

Йоав Лимор пишет в "Исраэль а-Йом", что в ЦАХАЛе опасаются нового витка конфликта с "Хизбаллой" в свете решения построить на границе с Ливаном защитную стену. По мнению ЦАХАЛа, руководство "Хизбаллы" может предпринять попытки помешать строительным работам.

"Маарив а-Шавуа": Профессор Ротштейн: "Переломный момент в израильской медицине"

Орит Браун приводит в "Маарив а-Шавуа" интервью с генеральным директором больницы "Адаса" профессором Зеэвом Ротштейном, который рассказывает свою версию кризиса в отделении детской онкогематологии больницы. Тем временем родители госпитализированных детей продолжают голодовку.

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Понедельник, 26 июня 2017 г.
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