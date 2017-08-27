27 августа 2017 г.
последняя новость: 11:15
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:50 Смерть в Венеции за крик "Аллах Акбар". Обзор арабских СМИ
09:37 Демонстрация в Петах-Тикве и ураган в Техасе. Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 27 августа
11:07 Corriere della Sera: Уличная война с беженцами в центре Рима
09:28 Уход координатора работы по возвращению пленных и пропавших и учителя-подстрекатели. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 25 августа
13:55 Inopressa: "Дело" Серебренникова: интеллигенция должна понять сигнал
10:35 Чтобы не было войны. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 24 августа
10:45 Битва за аль-Аксу только начинается. Обзор арабских СМИ
09:42 Цель – остановить Иран. Обзор ивритоязычной прессы. Среда, 23 августа
18:07 Le Monde: Развод Абрамовича встревожил мир искусства
18:02 La Stampa: От Парижа до Испании: почерк Ахмада, пиротехника "халифа"
Пресса

Смерть в Венеции за крик "Аллах Акбар". Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что правительство Исламской республики Иран отвергло требование представителя США в ООН Ники Хейли допустить инспекторов на ядерные предприятия. В Тегеране отмечают, что президент Дональд Трамп часто выступает с беспочвенными обвинениями, но даже США пришлось признать, что Иран выполняет все свои обязательства по Венским соглашениям.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что ливанская армия заключила соглашение о прекращении огня с террористической группировкой "Исламское государство", чьи боевики продолжают сопротивление в районе Рас Баальбек. Перемирие призвано сделать возможными переговоры о возвращении девяти военнослужащих, удерживаемых ИГ с 2014 года.

Сайт "Аль-Баваба" знакомит читателей с заявлением мэра Венеции Луиджи Бруньяро, согласно которому любой закричавший "Аллах Акбар" на площади Святого Марка будет застрелен на месте. По словам градоначальника, принадлежащего к крайне правой части политического спектра, он не допустит, чтобы в Венеции произошло то же, что в Барселоне, где погибли 13 человек.

Агентство SANA передает, что около 80 сирийских детей стали гостями интернационального детского лагеря в столице Белоруссии Минске. Среди детей – немало осиротевших за годы войны. Им предложена богатая культурная программа, а также оздоровительные процедуры. Ребята также посетят клуб для детей-инвалидов. Подобный клуб планируется открыть и в Сирии.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, со ссылкой на израильские СМИ, что представители американской администрации сообщили председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу: замораживание строительства в поселениях невозможно. Оно привело бы к коллапсу правительства Нетаниягу. Джаред Кушнер посоветовал палестинцам наращивать взаимодействие с Израилем.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 27 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017