Смерть в Венеции за крик "Аллах Акбар". Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что правительство Исламской республики Иран отвергло требование представителя США в ООН Ники Хейли допустить инспекторов на ядерные предприятия. В Тегеране отмечают, что президент Дональд Трамп часто выступает с беспочвенными обвинениями, но даже США пришлось признать, что Иран выполняет все свои обязательства по Венским соглашениям.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что ливанская армия заключила соглашение о прекращении огня с террористической группировкой "Исламское государство", чьи боевики продолжают сопротивление в районе Рас Баальбек. Перемирие призвано сделать возможными переговоры о возвращении девяти военнослужащих, удерживаемых ИГ с 2014 года.

Сайт "Аль-Баваба" знакомит читателей с заявлением мэра Венеции Луиджи Бруньяро, согласно которому любой закричавший "Аллах Акбар" на площади Святого Марка будет застрелен на месте. По словам градоначальника, принадлежащего к крайне правой части политического спектра, он не допустит, чтобы в Венеции произошло то же, что в Барселоне, где погибли 13 человек.

Агентство SANA передает, что около 80 сирийских детей стали гостями интернационального детского лагеря в столице Белоруссии Минске. Среди детей – немало осиротевших за годы войны. Им предложена богатая культурная программа, а также оздоровительные процедуры. Ребята также посетят клуб для детей-инвалидов. Подобный клуб планируется открыть и в Сирии.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, со ссылкой на израильские СМИ, что представители американской администрации сообщили председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу: замораживание строительства в поселениях невозможно. Оно привело бы к коллапсу правительства Нетаниягу. Джаред Кушнер посоветовал палестинцам наращивать взаимодействие с Израилем.