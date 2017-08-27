Демонстрация в Петах-Тикве и ураган в Техасе. Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 27 августа

В центре внимания израильских СМИ в воскресенье, 27 августа, демонстрация против коррупции во власти, которая прошла в Петах-Тикве, и ураган "Харви", обрушившийся на американский штат Техас.

"Гаарец": 1500 человек вышли на митинг в Петах-Тикве; Эрдан: задержания были ошибкой

"Едиот Ахронот": Удар с небес

"Исраэль а-Йом": Кушнер пообещал представить программу в течение четырех месяцев

"Маарив а-Шавуа": Приближенные главы правительства пытаются создать искаженную картину, согласно которой его семья преследуется предателями

"Гаарец:" 1500 человек вышли на митинг в Петах-Тикве; Эрдан: задержания были ошибкой

Корреспонденты "Гаарец" Илан Лиор и Янив Кубович пишут о демонстрации против коррупции во власти, которая прошла вечером в субботу, 26 августа, на площади Горен в Петах-Тикве возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

В митинге приняли участие 1500 человек при том, что решением БАГАЦа от 24 августа количество участников было ограничено 500. Полиция установила кордоны вокруг площади и позволяла заходить в этот район лишь тем, кто там проживает. Демонстрации прошли еще в 16 местах по всей стране. Среди них – Иерусалим, Беэр-Шева, Хадера и Нес-Циона.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан признался, что задержания Мени Нафтали и Эльдада Янива на прошлой неделе были ошибкой полиции. В правоохранительных органах утверждали, что Нафтали и Янив представляли общественную опасность.

"Едиот Ахронот": Удар с небес

"Едиот Ахронот" один из главных материалов номера посвятил урагану "Харви", который обрушился на американский штат Техас в субботу, 26 августа. Ураган, подошедший к побережью Техаса со скоростью 209 км/ч, принес сильные ветра и дожди.

Множество домов было разрушено. 338 тысяч человек остались без электричества. Сообщается о двоих погибших и 14 пострадавших.

Прогнозируются сильные наводнения. В Хьюстоне, четвертом по количеству жителей городе США, выпало более метра осадков.

"Исраэль а-Йом": Кушнер пообещал представить программу в течение четырех месяцев

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Даниэль Сирьйоти пишет о том, что зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер попросил председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса заморозить дипломатические шаги против Израиля на 3-4 месяца.

Американцы обязались за этот период представить сторонам программу возобновления процесса мирного урегулирования. Об этом "Исраэль а-Йом" сообщил высокопоставленный палестинский источник.

Отмечается, что с такой просьбой Кушнер обратился во время встречи с Махмудом Аббасом. Глава палестинской администрации в принципе согласился исполнить эту просьбу, однако, попросил личное поручительство президента Трампа. Стороны сошлись на том, что Аббас сможет встретиться с Трампом в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Маарив а-Шавуа": Приближенные главы правительства пытаются создать искаженную картину, согласно которой его семья преследуется предателями

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Бен Каспит пишет о том, что "приближенные семьи Нетаниягу" обвинили его в том, что "уже 20 лет он ведет охоту на госпожу Нетаниягу и преследует ее с целью навредить главе правительства и его семье".

Такие заявления появились в связи с постановлением окружного суда в Иерусалиме, который удовлетворил просьбу Каспита о предоставлении информацию о работе Сары Нетаниягу в качестве детского психолога в мэрии столицы. Журналист обратился в суд после того, как мэрия отказалась предоставить ему такие сведения.

"Как один журналист, у которого нет каких-либо полномочий или средств, может вести охоту на главу правительства или его супругу?" – недоумевает Каспит. По его мнению, приближенные семьи Нетаниягу стремятся создать образ несчастной семьи, преследуемой бандой левых предателей, которая пытается стереть дело сионизма с лица земли.

В действительности, по словам Каспита, это семья Нетаниягу преследует журналистов, которые посмели "сунуть руку в огонь", то есть заняться делами госпожи Нетаниягу.