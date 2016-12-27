"Граждан России пытают в тайных тюрьмах Киева". Обзор российских СМИ

Гуманитарную помощь, которую планировала привезти в Алеппо Елизавета Глинка, будет доставлена адресатам в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо... она уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам", – сообщил он на совещании в министерстве. Глава оборонного ведомства добавил, что дело доктора Лизы должно быть продолжено, и подтвердил, что именем Глинки будет названо одно из лечебных учреждений минобороны.

Результаты первого обследования районов Алеппо, которые ранее занимали представители так называемой "сирийской оппозиции", по словам официального представителя минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, способны многих шокировать. Оказалось, что пока офицеры российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии организовывали выезд автобусов с "оппозиционерами" из подконтрольных боевикам районов, сами "умеренные оппозиционеры" активно оставляли "подарки" после себя – они минировали буквально все, на что хватало времени и боеприпасов. Мины закладывались на входах в помещения, в автомобили, в брошенные на улицах мотоциклы и даже в разбросанные детские игрушки, пишет проправительственная "Российская газета".

"На крохотном пятачке городской территории в Алеппо обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем. Кроме того найдено 7 огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов. В местах, оставленных боевиками и "оппозицией", обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. Большинство застрелены в голову, у многих отсутствуют части тел" ", – приводит издание слова генерала.

Все больше немцев рассматривают проблему интеграции нелегальных иммигрантов в общество как серьезную, свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos, опубликованного на сайте газеты Welt. 44% респондентов уверены, что попытка построить мультикультурное общество окончилась неудачей. Если власти не изменят политику в сфере иммиграции, то среди населения ФРГ может проявиться рост вражды по отношению к нелегалам. Такой точки зрения придерживаются 46% жителей восточных районов страны и 39% – западных, сообщает агентство "Интерфакс".

Один из ближайших соратников республиканца Дональда Трампа Ньют Гингрич выступил с громким заявлением: избранный президент в первые дни после инаугурации отменит до 70% указов своего предшественника Барака Обамы, пишет во вторник, 27 декабря, газета "Коммерсант".

Заявление, среди прочего, стало реакцией на попытки уходящей администрации в Белом доме не допустить радикального поворота во внешней политике США и нормализации отношений с Москвой. Инициировав принятие Совбезом ООН резолюции, требующей прекратить расширение израильских поселений, президент Обама также подписал "Глобальный акт Магнитского" и ужесточил санкции в отношении РФ. По экспертов, впервые после окончания холодной войны будущую внешнюю политику США определят две противоборствующие линии. Курс президента Трампа столкнется с жестким сопротивлением, при этом главным яблоком раздора станут отношения с Россией.

Во время слушаний в комитете по международным делам Сената США, намеченного на 11 января, демократы намерены воспрепятствовать назначению Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря из-за его деловых связей с Россией. Об пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на два информированных источника в политических кругах Вашингтона.

Оппоненты Дональда Трампа выступают против назначения главы Exxon Mobile на пост госсекретаря и предпринимают попытки его заблокировать. Предложенный избранным президентом кандидат должен получить одобрение большинства членов Сената и его председателя. Сейчас у республиканцев в верхней палате преимущество: 54 сенатора против 44 у демократов. Однако группа республиканцев, в частности Джо Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио и Рэнд Пол, высказывали свои сомнения в отношении кандидатуры Тиллерсона. Основным мотивом критики были бизнес-связи нефтяника с Москвой, а кроме того – орден Дружбы, полученный из рук президента Владимира Путина.

"Граждан России пытают в тайных тюрьмах Киева" – так называется статья, опубликованная газетой "Комсомольская правда", в которой утверждается, что Служба безопасности Украины угрожает расправой семьям похищенных. Следователям удалось добиться освобождения из тайных тюрем Киева гражданина России Владимира Безобразова, который был ранее похищен сотрудниками украинских силовых структур.

"В июне 2014 года потерпевший отдыхал в Одессе вместе со своей семьей, но был задержан без каких-либо оснований и обвинен в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне ополчения. Во время допросов, который представители Службы безопасностиУкраины (СБУ) называли "душевной беседой", в отношении Безобразова применяли физическое и психическое насилие, чтобы добиться от него признания в вышеуказанных преступлениях", – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Российские следователи обнародовали допрос Владимира Безобразова, из которого стало известно, что в качестве приема психологического воздействия на россиянина сотрудники СБУ угрожали расправиться с его родственниками.