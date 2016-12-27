27 декабря 2016 г.
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Пресса

Le Figaro: Массовые захоронения в бывшем мятежном бастионе в Алеппо

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати
Инопресса

"В массовом захоронении в той части сирийского города Алеппо, которая находилась под контролем повстанцев, обнаружено 21 мертвое тело, передает сирийское официальное агентство SANA, считая это преступлением повстанцев", – информирует Le Figaro.

"Гражданские лица были казнены террористическими группировками перед их выходом из восточных кварталов города Алеппо", – указало в воскресенье вечером агентство SANA, используя слово, которое во фразеологии режима обозначает группировки мятежников. Процитированный агентством глава отделения судебно-медицинской экспертизы в Алеппо Захер Хажжо сообщил, что в числе жертв "пять женщин и пять детей".

"Вследствие неофициального соглашения между Россией, союзницей Башара Асада, и Турцией, опорой восстания, 35 тыс. повстанцев и гражданских лиц были эвакуированы из бывшего мятежного бастиона в Восточном Алеппо на прошлой неделе", – говорится в редакционном комментарии Le Figaro.

"За несколько дней до эвакуации ООН заявила, что имеет достоверную информацию о том, что как минимум 82 гражданских лица, в том числе 11 женщин и 13 детей, были казнены проправительственным ополчением во втором городе страны", – говорится в статье.

"В понедельник Минобороны РФ подтвердило, что "обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", – указал официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитируют российские агентства.

По мнению Конашенкова, эти бесчинства являются убедительным доказательством для того, "чтобы европейские защитники так называемой сирийской оппозиции в Лондоне и Париже осознали, кем являются их протеже, и признали свою ответственность за их жестокость".

"Сирийская Обсерватория прав человека" доложила, что в воскресенье на улицах восточной части Алеппо были найдены останки сирийцев, однако невозможно определить, как именно были убиты эти люди, передает Le Figaro.

Некоторые страны Запада обвиняли Россию – которая наносила интенсивные авиаудары по восточному Алеппо – и сирийский режим в совершении "преступлений против человечности", говорится в статье.

Inopressa.ru

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