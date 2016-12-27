27 декабря 2016 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 27 декабря 2016 года

время публикации: 07:53 | последнее обновление: 07:53 блог версия для печати

В центре внимания израильских СМИ объяснение резкой реакции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на голосование в СБ ООН.

"Едиот Ахронот": Суд продлил срок задержания депутата Кнессета Баселя Ратаса на сутки: "Существенное развитие в расследовании"

"Гаарец": Развитие дела Нетаниягу: полиция проверяет новые обвинения, вызывающие подозрение в уголовных нарушениях со стороны премьера

"Исраэль а-Йом": "Жесткую реакцию не заменит ничто"

"Маарив а-Шавуа": Депутат Розин из МЕРЕЦ: "Проблематично помещать депутата и парламентскую помощницу в один отель"

"Едиот Ахронот": Суд продлил срок задержания депутата Кнессета Баселя Ратаса на сутки: "Существенное развитие в расследовании"

Эли Сниор и Хасан Шаалян сообщают в "Едиот Ахронот", что мировой суд Ришон ле-Циона частично удовлетворил просьбу полиции о продлении ареста депутата Кнессета Баселя Ратаса. Представители полиции просили продлить срок задержания политика на четыре дня, объясняя это существенным прогрессом в расследовании. Приняв во внимание предоставленные полицией данные, суд согласился оставить Басаля Ратаса под стражей еще на сутки, до 16:00 27 декабря.

"Гаарец": Развитие дела Нетаниягу: полиция проверяет новые обвинения, вызывающие подозрение в уголовных нарушениях со стороны премьера

Гиди Вайц сообщает в "Гаарец", в полиции надеются, что в ближайшие дни юридический советник правительства Авихай Мандельблит разрешит начать уголовное расследование в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Исраэль а-Йом": "Жесткую реакцию не заменит ничто"

Йони Хирш и Мати Тухпальд сообщают в "Исраэль а-Йом", что церемонии, посвященной презентации проекта развития северных районов страны, глава правительства Биньямин Нетаниягу коснулся темы резолюции СБ ООН и реакции Израиля на нее. В частности, он объяснил, почему Израиль так остро отреагировал на резолюцию. "У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щеку. Это продуманная, твердая и ответственная реакция. Необходимо разъяснить странам мира, что произошедшее в Организации Объединенных Наций для нас неприемлемо", - заявил Нетаниягу.

"Маарив а-Шавуа": Депутат Розин из МЕРЕЦ: "Проблематично помещать депутата и парламентскую помощницу в один отель"

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что на комиссии, обсуждавшей предложение финансировать билеты и проживание парламентским ассистентам, сопровождающим депутатов за границей, Михаль Розин из МЕРЕЦ высказалась против инициативы, заявив, что "проблематично помещать в одну гостиницу депутата и его помощницу".

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Вторник, 27 декабря 2016 г.
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