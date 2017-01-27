Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 27 января 2017 года

Главные темы пятничных выпусков израильских газет: новые указы президента США, расследования против премьер-министра Израиля и изменение политики в отношение потребителей марихуаны.

"Едиот Ахронот": Полиция предлагает штрафовать потребителей легких наркотиков, не открывая уголовных дел

"Гаарец": Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка переворота"

"Исраэль а-Йом": Взрыв автомобиля рядом со школой в Кирьят-Яме: один погибший, двое раненых

"Маарив а-Шавуа": Трамп хочет ввести 20-процентный налог на импорт из Мексики для оплаты стены на границе

"Едиот Ахронот": Полиция предлагает штрафовать потребителей легких наркотиков, не открывая уголовных дел

В соответствии с программой, предложенной Гиладом Эрданом, МВБ и полиция предлагают отказаться от практики немедленного открытия уголовного дела в отношении употребляющих марихуану и иные легкие наркотики. На первом этапе эти люди будут облагаться штрафами без открытия уголовного дела. При первом задержании размер штрафа составит 1.000 шекелей. При втором задержании размер штрафа удвоится. В случае третьего задержания, закрытие дела будет обусловлено согласием правонарушителя принять участие на добровольной основе в работе организаций, оказывающих помощь пострадавшим от наркотиков. Лишь в случае задержания в четвертый раз полиция взвесит возможность открытия уголовного дела.

"Гаарец": Биньямин Нетаниягу в Facebook: "Это попытка переворота"

Вечером в официальном блоге главы правительства Биньямина Нетаниягу в социальной сети Facebook появилась запись, в которой он говорит о попытке государственного переворота. В своей публикации на Facebook премьер приводит цитату из интервью экс-премьер-министра Израиля Эхуда Барака, которое он дал 26 января журналисту сайта Walla News Яакову Эйлону. В частности, Эхуд Барак говорит о том, что юридический советник правительства должен "прийти в себя" и понять: Биньямин Нетаниягу не может дальше оставаться на посту главы правительства.

"Исраэль а-Йом": Взрыв автомобиля рядом со школой в Кирьят-Яме: один погибший, двое раненых

Три человека в возрасте от 20 до 30 лет получили ранения в результате взрыва автомобиля, произошедшего в Кирьят-Яме. Взрыв произошел в непосредственной близости от школы. Состояние одного из пострадавших оценивалось медиками как критическое, и вскоре он скончался. Еще один получил тяжелые ранения. Третий человек ранен легко.

"Маарив а-Шавуа": Трамп хочет ввести 20-процентный налог на импорт из Мексики для оплаты стены на границе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения 20-процентного налога на товары, импортируемые из Мексики, и таким образом финансировать строительство стены на границе между странами. Об этом в четверг, 26 января, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, подобный налог может быть введен и на товары из других стран, с которыми у США отрицательный торговый баланс.