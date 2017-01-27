27 января 2017 г.
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Пресса

Die Welt: Проблема с "Аль-Каидой" в Сирии может разрешиться сама собой

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Инопресса
Die Welt: Проблема с "Аль-Каидой" в Сирии может разрешиться сама собой

"Аль-Каида" была представлена в Сирии самой влиятельной группой повстанцев. Однако теперь, как пишет Альфред Хакенбергер на сайте Die Welt, другие оппозиционные группировки объявили экстремистов своими врагами - и у них есть все шансы положить конец существованию террористической сети.

"Джабхат Фатах аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра") представляет собой сирийское отделение "Аль-Каиды" и с 2012 года входит в список самых опасных террористических организаций, уступая пальму первенства лишь "Исламскому государству". "Джабхат Фатах аш-Шам"хочет создать на территории Сирии экстремистский эмират, который должен стать частью всемирного халифата. Однако группировка спровоцировала открытую войну, выиграть которую не в состоянии", - говорится в статье. В то время как в Астане проходила конференция по Сирии, инициированная российской стороной, боевики "Джабхат Фатах аш-Шам" атаковали КПП, базы и оружейные склады, находившиеся под контролем "Сирийской свободной армии", поясняет автор.

"Остальные группировки сирийских повстанцев на этот раз решили выступить против "Ан-Нусры" единым фронтом. Во вторник "Сирийский исламский совет" выпустил фетву, в которой провозглашается борьба против "Джабхат Фатах аш-Шам". "Сирийский исламский совет", легитимность которого признает львиная доля представителей сирийской оппозиции, даже называет радикальных джихадистов предателями ислама", - говорится в статье.

Таким образом, продолжает автор, "проблема "Джабхат Фатах аш-Шам" с ее радикальной идеологией в духе "Аль-Каиды" может разрешиться сама собой. Эксперты полагают, что за подобным развитием событием стоит хитрость Кремля: организованная Москвой мирная конференция по Сирии в Астане была лишь шахматным ходом, направленным на то, чтобы настроить друг против друга группы сирийской оппозиции".

"Со временем джихадисты поняли, что в перспективе будет сложно добиться успехов, прибегая лишь к жесткой силе, как это делает ИГИЛ. "Джабхат Фатах аш-Шам" пыталась выдать себя за "национальное движение", чтобы объединить в рамках военного союза максимальное число военизированных оппозиционных группировок. Но это все в прошлом. Теперь организация хочет получить единовластный контроль над всей подконтрольной боевикам территорией провинции Идлиб", - сообщает Хакенбергер.

Спусковым механизмом для наступления экстремистов стала конференция в Астане, полагает автор статьи. Ее результатом должно было стать решение о продлении перемирия, по условиям которого повстанцы больше не могли бы захватывать территории. Действия "Джабхат Фатах аш-Шам" больше походят на проявление инстинкта самосохранения, поскольку джихадисты осознают: будучи экстремистской группировкой, они не имеют шансов на будущее. Об этом договорились как Россия с США, так и члены международной коалиции. "Своими действиями "Ан-Нусра" лишь ускорила свой конец. Россия может быть довольна", - резюмирует журналист.

Inopressa.ru

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Пятница, 27 января 2017 г.
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