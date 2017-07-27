Орен Хазан готов стать убийцей. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аль-Хайят" рассказывает о празднествах в Иерусалиме в связи с решением израильского правительства демонтировать металлодетекторы и камеры наблюдения на Храмовой горе. Люди запускали петарды под крики "Аллах велик", раздавали сладости, а то и просто плакали у ворот мечети аль-Акса. Газета отмечает, что победа стала результатом непреклонной позиции народа, руководства и международного сообщества.

Телеканал "Аль-Джазира" приводит слова депутата Кнессета Орена Хазана, сообщившего, что он бы снес дом Омара аль-Абеда, убившего трех израильтян в Халамише, а также лично казнил бы его и его семью. Бывший министр информации ПНА Мустафа Баргути заявил каналу, что подобные слова свидетельствуют о расизме, глубоко укоренившемся в израильском обществе.

Египетская газета "Аль-Ахрам" пишет, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси подписал указ о создании Национального совета по борьбе с террором и экстремизмом. Его возглавит лично глава государства, а войдут в совет председатель парламента, премьер-министр, ректор университета аль-Азхар, патриарх коптской церкви.

Агентство Maan передает, что Европейский суд справедливости, верховная юридическая инстанция Евросоюза, постановил оставить ХАМАС в списке террористических организаций. Тем самым он отменил решение суда низшей инстанции вычеркнуть группировку из черного списка и отменить все санкции против нее. Вопрос о возможном исключении группировки находится теперь в юрисдикции Совета Европы.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что в Газе в ходе конфликта между двумя семьями была убита восьмилетняя девочка. Хосам Хосам аль-Сахбани вышла на балкон и была ранена в шею шальной пулей. Когда ее привезли в больницу "Шифа", врачам оставалось констатировать смерть ребенка.