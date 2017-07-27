Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 27 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ назначенный на 28 июля "День гнева", к которому призывают ХАМАС, "Исламский джихад" и ФАТХ.

"Едиот Ахронот": Кнессет одобрил субсидирование групп продленного дня

"Гаарец": Нетаниягу поддерживает расширение границ Иерусалима и внесение в черту города Маале-Адумим и Гуш-Эцион

"Исраэль а-Йом": "Абу Мазен ведет к эскалации"

"Маарив а-Шавуа": Несмотря на сопротивление Трампа: Конгресс одобрил санкции в адрес России и Ирана

"Едиот Ахронот": Кнессет одобрил субсидирование групп продленного дня

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что Кнессет одобрил во втором и третьем чтении закон о контроле над группами продленного дня. В рамках закона будут, в том числе, установлены максимальное количество детей в группе и максимальная плата за каждого ребенка.

"Гаарец": Нетаниягу поддерживает расширение границ Иерусалима и внесение в черту города Маале-Адумим и Гуш-Эцион

Йонатан Лисс сообщает в "Гаарец", что правительство продвигает закон, предусматривающий расширение муниципальных границ Иерусалима, в которые должны войти такие поселения как Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, а также поселения в Гуш-Эцион. Глава правительства поддерживает эту инициативу. При этом подчеркивается, что речь идет не об аннексии территорий, а о включении их в столичные границы.

"Исраэль а-Йом": "Абу Мазен ведет к эскалации"

Лилах Шуваль сообщает в "Исраэль а-Йом", что силы безопасности Израиля готовятся к беспорядкам в рамках "Дня гнева", объявленного ХАМАСом, "Исламским джихадом" и ФАТХом. Как пишет журналистка, в Израиле убеждены, что на этот раз беспорядки разжигает именно Махмуд Аббас.

"Маарив а-Шавуа": Несмотря на сопротивление Трампа: Конгресс одобрил санкции в адрес России и Ирана

Хаим Исерович пишет в "Маарив а-Шавуа", что Палата представителей Конгресса США во вторник, 25 июля, приняла законопроект, позволяющий ввести новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 419 конгрессменов, лишь трое голосовали "против". Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму и на Украине США приняли пакет ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.