Украина готовится к большой войне. Обзор российских СМИ

Израиль демонтировал металлодетекторы у Храмовой горы в Иерусалиме, однако палестинцы не намерены отменять "День гнева" на своих территориях – так описывает ситуацию в этом регионе газета "Коммерсант".

Мусульманское духовенство Восточного Иерусалима намерено в ближайшие часы принять решение о возобновлении молитв в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, сообщает издание со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, утренний молебен верующие арабы провели у стен мечети, несмотря на то что в ночные часы власти Израиля демонтировали металлодетекторы, ведущие к ним металлические барьеры, а также рампы с установленными на них видеокамерами.

Ранее исламские шейхи потребовали убрать все заграждения, которые препятствуют свободному проходу мусульман в мечеть Аль-Акса. По их призыву на протяжении тринадцати дней молитвы совершались у стен этой исламской святыни и регулярно перерастали в стычки с полицией.

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект, расширяющий санкции в отношении России, Ирана и КНДР и не подписывать соответствующий законопроект, пишет это же издание со ссылкой на интервью телеканалу CNN, данное представителем Белого дома Энтони Скарамуччи.

Впрочем, по его словам такое решение американский президент может принять не для выхода из конфронтации, а с тем, чтобы еще больше ужесточить одобренные конгрессменами ограничительные меры в отношении России.

Совет мусульман Иерусалима во главе с муфтием Мухаммедом Хусейном объявили, что конфликт вокруг прохода в мечеть Аль-Акса урегулирован, и что мусульмане готовы возобновить молитвы на территории третьей по значению святыни ислама, пишет "Российская газета" со ссылкой на The Jerusalem Post.

Минувшей ночью были демонтированы камеры видеонаблюдения, позволяющие выявлять вооруженных посетителей, а также убраны металлические заграждения перед Львиными воротами, через которые осуществляется проход в мечеть Аль-Акса, находящуюся на территории Старого города, пишет издание.

Канцлер Австрии Кристиан Керн исключил вступление Турции в Евросоюз. По мнению политика, Брюсселю следует честно сказать Анкаре: "Вы просто не являетесь кандидатом на вступление", пишет в четверг РГ. Как отметил Керн, Турция в вопросах обеспечения прав человека "практически перешагнула все красные линии". Действия властей по отношению к правозащитникам, журналистам и некоторым парламентариям он назвал актом диктаторского насилия.

Украина готовится к большой войне – заявления представителей США о возможных поставках Киеву летальных видов оружия обостряют ситуацию в Донбассе, пишет в четверг "Независимая газета".

С августа на Украине стартует призыв на срочную военную службу. Обычно повестки приходили осенью, в этом году президент Порошенко своим указом объявил летний призыв, который в СМИ называют внеочередным. Эксперты отмечают, что украинская власть готовится к вероятным кризисным сценариям. Опасения в Киеве вызывают назначенные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2017".

Депутаты израильского кнессета единогласно проголосовали за закон о введении нового государственного праздника – Дня Победы союзников над Германией, который будет отмечаться 9 мая. Инициатива исходила от партии "Наш дом Израиль", которая опирается на выходцев из бывшего СССР и России, пишет "Комсомольская правда".

Введение нового праздника – это не просто формальный шаг. Теперь уроки, посвященные 9 мая, станут обязательными в школах и на занятиях в армии, а государство будет выделять деньги на организацию торжественных мероприятий. Помимо этого День Победы включен и в список праздников для религиозных учебных заведений и может отмечаться по решению министерства образования на 6-й день месяца ияра – на этот день в 1945 году выпало 9 мая.