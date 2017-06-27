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Пресса

Салафиты спровоцировали израильскую атаку. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Салафиты спровоцировали израильскую атаку. Обзор арабских СМИ

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий группировке "Хизбалла", передает, что в ночь на 27 июня сионистские ВВС атаковали сектор Газы. Жители хорошо слышали оглушительные взрывы. Канал отмечает, что перед этим салафиты обстреляли израильскую территорию. Ракета упала на открытой местности, не причинив вреда.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" утверждает, что 29 июня еврейские экстремисты собираются прорваться в третью по важности святыню ислама – мечеть аль-Акса. Инициатором святотатства стала группировка "Ревнители Храмовой горы". Перед вторжением будут исполнены иудейские обряды.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует представителя иракского военного командования, по словам которого, битва за Мосул закончится через несколько дней. Заместитель командующего западной коалицией британский генерал Роберт Джонс сообщил, что всего от "Исламского государства" освобождена территория размером с Ирландию.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" цитирует правительственные источники, согласно которым официальная церемония передачи островов Санафир и Тиран Саудовской Аравии проведена не будет. Газета сообщает, что и после поднятия на них флага королевства египетские граждане смогут посещать острова без виз. Сайт "Аль-Баваба" рассказывает, что президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с Ид аль-Фитром, завершающим священный месяц Рамадан. Он напомнил, что праздник посвящен милосердию и сочувствию. Тем самым американский президент попытался сгладить впечатление от отмены традиционной праздничной трапезы. Согласно публикации, традиция зародилась в начале XIX века.

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