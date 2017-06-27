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Пресса

Financial Times: Сирия обвиняет США в ведении "войны на изнурение противника"

время публикации: 13:09 | последнее обновление: 13:09 блог версия для печати фото
Инопресса
Башар Асад

"Один из главных советников президента Башара Асада настаивает, что его правительство держит курс на восстановление полного контроля над истерзанной войной Сирией, и обвиняет США в ведении "войны на истощение противника", – передает Эрика Соломон в Financial Times.

США "намереваются не закончить сирийский конфликт, а вести войну на изнурение противника с сирийским народом и сирийской армией", сказала в интервью FT Бутаина Шаабан, советник Асада по политическим вопросам и связям с общественностью. "Мы уверены [в себе], мы здесь. Никто нас не искоренит", – заявила она.

Об уничтожении сирийского самолета – первого самолета коалиции за время шестилетней гражданской войны – она сказала: "Как они оправдывают это перед своим народом и миром? Это отправляет США в один лагерь с террористами – потому что уничтожение сирийского самолета на руку только террористу".

"Шаабан отвергла заявления, что сбитый сирийский самолет наносил удары слишком близко от курдских войск, и сказала, что сирийские самолеты координируют свои миссии с Россией, у которой был "деконфликтационный канал" коммуникации с американскими войсками (с тех пор уже закрытый Москвой, по ее словам)", – говорится в статье.

Шаабан сказала, что сирийские войска, захватившие территорию до иракской границы, стремятся занять шоссе Дамаск-Багдад, чтобы добиться возрождения сирийско-иракской торговли.

"Абсолютно неприемлемо то, что США пытаются предотвратить любые контакты и прямой географический контакт между Сирией и Ираком, – это экономически необходимо нашему народу", – заявила Шаабан.

Она также отвергла идею о децентрализованном правлении в послевоенной Сирии, к которой благосклонно относятся и сирийская оппозиция, и курды, пишет Соломон.

"Мы участвовали во всей этой войне, чтобы быть теми, кто решает, какая судьба ждет Сирию в будущем. Мы определенно не собираемся позволять никому что-то нам навязывать", – сказала Шаабан и выразила уверенность у том, что позиции правительства сильны, хотя признала, что битва еще далека от окончания. В день ее интервью для FT повстанцы нанесли ракетные удары по Дамаску.

"Этот последний день, возможно, наступит нескоро, – сказала она о победе режима Асада. – Однако жизнь продолжится, и мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы восстановить нормальную жизнь в наших городах и деревнях".

Inopressa.ru

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