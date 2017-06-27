Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 27 июня 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается напряженная обстановка на северной границе.

"Едиот Ахронот": В Кнессете состоялось особое заседание, посвященное обыску в издательстве "Едиот сфарим"

"Гаарец": "Женщины Адасы" пытались отстранить гендиректора больницы "Адаса" Ротштейна

"Исраэль а-Йом": Проложена дорога к контрабанде

"Маарив а-Шавуа": Иудейские войны

"Едиот Ахронот": В Кнессете состоялось особое заседание, посвященное обыску в издательстве "Едиот сфарим"

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что комиссия Кнессета по международным отношениям и безопасности откликнулась на просьбу Ципи Ливни и намерена провести специальное заседание, посвященное обыску в издательстве "Едиот сфарим", который был произведен в связи с подозрениями в отношении бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта. Издательство "Едиот сфарим" готовит к изданию книгу Эхуда Ольмерта. Обыск был произведен и в доме редактора книги.

"Гаарец": "Женщины Адасы" пытались отстранить гендиректора больницы "Адаса" Ротштейна

Идо Эфрати сообщает в "Гаарец", что американская организация "Женщины Адасы", которая является владельцем иерусалимской больницы "Адаса", пыталась уволить генерального директора больницы профессора Зеэва Ротштейна, однако эта попытка была пресечена министром здравоохранения Израиля Яаковом Лицманом.

"Исраэль а-Йом": Проложена дорога к контрабанде

Эфрат Поршер пишет в "Исраэль а-Йом", что палестинские контрабандисты под носом у ЦАХАЛа продолжили новую дорогу для переправки контрабанды из Иудеи и Самарии в Израиль. Длина дороги – около 5 километров, и на некоторых участках она даже залита бетоном.

"Маарив а-Шавуа": Иудейские войны

Арик Бендер пишет в "Маарив а-Шавуа" о реакции израильских политиков и еврейской общины США на несколько побед, одержанных ультрарелигиозными партиями. Под их давлением были отменены запланированные на последнюю субботу инфраструктурные работы железнодорожной компании "Ракевет Исраэль". В воскресенье, 25 июня, правительство приняло решение заморозить компромисс по Стене плача, а межминистерская комиссия одобрила законопроект о гиюре.