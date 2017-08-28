Израильские самолеты стали сильнее в восемь раз. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что Израиль подписал соглашение о приобретении еще 17 самолетов F-35. Издание цитирует министра обороны Авигдора Либермана, по словам которого, они станут главной частью обеспечения безопасности Израиля. Самолеты, неуязвимые для новейших систем ПВО, в восемь раз сильнее существующих.

Ливанская газета "Аль-Мустакбаль" сообщает, что ливанцы оплакивают гибель девяти солдат, которые были убиты захватившими их боевиками "Исламского государства". Возвращение захваченных в 2014 году военнослужащих было одной из целей военной операции, завершившейся победой над ИГ. Джихадисты покинут ливанскую землю.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" цитирует сообщение армейской пресс-службы, согласно которому, город Тель Афар полностью освобожден от боевиков ИГ. Правительство приняло решение о поэтапном возвращении беженцев в населенные пункты Северного Ирака, возвращенные под контроль законной власти.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в турне по арабским государствам Персидского залива. Его цель – содействовать в преодолении катарского кризиса. Российский политик посетит Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Агентство Maan передает, что египетские власти открыли КПП Рафах для жителей сектора Газы, направляющихся на Хадж в Саудовскую Аравию. На сектор выделена 1.000 паломнических виз, однако палестинцы сообщают о 500 паломниках, а египтяне – всего о 240. При этом агентство отмечает, что каждый из отправляющихся в Мекку потерял близкого в результате израильской агрессии.