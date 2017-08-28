Катастрофа в Хьюстоне и визит генсека ООН в Израиль. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 28 августа

В центре внимания израильских СМИ в понедельник, 28 августа, наводнение в Хьюстоне, вызванное ураганом "Харви", и визит в Израиль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Едиот Ахронот": Город под водой

"Гаарец": Генсек ОНН потребует от Нетаниягу облегчить положение Газы

"Исраэль а-Йом": Восстановить доверие семей и назначить в ближайшем будущем нового координатора

"Маарив а-Шавуа": Инвалиды перекрывают въезд в район Кейсарии, где проживает Нетаниягу

"Едиот Ахронот": Город под водой

Корреспондент "Едиот Ахронот" в Нью-Йоке Ципи Шмилович пишет о последствиях урагана "Харви", обрушившегося на Техас. Из-за непрекращающихся дождей улицы Хьюстона превратились в озера глубиной метр и более. Машины полностью затопило, а жильцы нижних этажей, которые не эвакуировались, получили указание забираться на крыши, и их жизни угрожает серьезная опасность.

По меньшей мере пять человек погибли во время бури, 14 – получили травмы и многие остались без помощи. По словам Шмилович, Хьюстон, четвертый по размеру город США с населением более двух миллионов человек, находится в катастрофическом положении. Подобная ситуация была в Новом Орлеане после урагана "Катрина" в 2005 году.

"Гаарец:" Генсек ОНН потребует от Нетаниягу облегчить положение Газы

Корреспондент "Гаарец" Йонатан Лис пишет о приезде в Израиль генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Это его первый визит в нашу страну после вступления в должность. Он является частью путешествия по Ближнему Востоку, в которое Гутерриш отправился с целью узнать источники проблем в этом регионе.

Генсек встретится с Биньямином Нетаниягу и Махмудом Аббасом и проверит ситуацию в Газе. Ожидается, что он будет оказывать давление на Израиль, чтобы облегчить положение ее жителей. Гутерриш также обсудит возможность расширения полномочий сил UNIFIL в Ливане.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу во время встречи с Гутерришем намерен выразить несогласие Израиля с тем, что Иран и "Хизбалла" пытаются обосноваться в Сирии, а также опасения в связи с тем, что Тегеран строит в Ливане завод по производству оружия.

"Исраэль а-Йом": Восстановить доверие семей и назначить в ближайшем будущем нового координатора

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Йоав Лимор пишет о кризисе, возникшем в связи с уходом Лиора Лотана с поста координатора по делам пленных и пропавших без вести.

Сам Лотан не объяснил, какие мотивы побудили его принять решение об уходе. Однако семья военнослужащего Адара Голдина намекнула, что уход связан с тем, что Лотан не получал поддержку, и каждое его предложение наталкивалось на стену. "Ему стреляли в спину", - сказала Лея Голдин, мать Адара.

Как отмечает Лимор, "гнев семьи Голдин понятен". Уже три года она, а также семья Орона Шауля не могут вернуть тела своих сыновей, участвовавших в операции "Нерушимая скала".

По мнению Лимора, слова Леи Голдин должны взволновать тех, кто принимают решения. Необходимо предпринять шаги для решения этой проблемы. Автор отмечает, что ситуация, когда семьи пленных и пропавших без вести потеряли доверие к государству, является плохой со всех позиций.

Она приведет к кризису ценностей и общественному давлению, от которого выиграет ХАМАС. Лимор считает, что нужно немедленно восстановить доверие семей и назначить нового, опытного координатора по делам пленных и пропавших без вести.

"Маарив а-Шавуа": Инвалиды перекрывают въезд в район Кейсарии, где проживает Нетаниягу

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Юваль Багно пишет о том, что в понедельник, 28 августа, участники акции протеста инвалидов перекрыли въезд в район Кейсарии, в котором находится дом главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Мы не замолчим и не откажемся, потому что у нас нет выбора", - говорят протестующие соседям, которые уговаривают их уйти. Полицейские пытаются разогнать участников митинга. Пока не сообщается о задержаниях. Однако акция уже привела к конфронтации с жителями района, которые не могут уехать на работу.

"Мы пришли в Кейсарию, в место жительство цезаря, который насмехается над тяжелым положением самых слабых членов общества", - заявили протестующие.