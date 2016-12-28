Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 28 декабря 2016 года

В центре внимания израильских СМИ предстоящее выступление уходящего со своего поста госсекретаря США Джона Керри и данные о том, что США согласовывали проект резолюции СБ ООН с палестинцами.

"Едиот Ахронот": Раскрыта террористическая ячейка, планировавшая теракты против военнослужащих в Негеве

"Гаарец": Беннет инициировал изменение в законе о государственном образовании, чтобы не пустить в школы "Шоврим штика"

"Исраэль а-Йом": Исторический день: будут опубликованы материалы дела о йеменских детях

"Маарив а-Шавуа": Украинская инициатива: перенести посольство в Иерусалим

"Едиот Ахронот": Раскрыта террористическая ячейка, планировавшая теракты против военнослужащих в Негеве

Итай Блюменталь и Илана Кориал сообщает в "Едиот Ахронот", что 27 декабря была разрешена к публикации информация о раскрытии террористической ячейки, готовящей теракты против военнослужащих ЦАХАЛа в Негеве. В ходе операции, проводившейся в прошлом месяце сотрудниками Службы общей безопасности (ШАБАК) совместно с полицией, были задержаны шесть израильских арабов.

"Гаарец": Беннет инициировал изменение в законе о государственном образовании, чтобы не пустить в школы "Шоврим штика"

Ор Кешти сообщает в "Гаарец", что Министр просвещения Нафтали Беннет продвигает законопроект, запрещающий организациям, "наносящим ущерб Армии обороны Израиля", выступать в школах. Согласно опубликованной информации, закон был подан депутатами Шули Муалем и Бецалелем Смотричем (оба "Байт Иегуди"), однако под ним подписаны депутаты от фракций "Ликуд", "Кулану", НДИ, ШАС и "Еш Атид", в том числе лидер этой партии Яир Лапид. Инициатива законопроекта появилась в тот момент, когда выяснилось, что представители организации "Шоврим штика" продолжают выступать перед школьниками несмотря на прямой запрет, изданный генеральным директором министерства просвещения.

"Исраэль а-Йом": Исторический день: будут опубликованы материалы дела о йеменских детях

Нецхия Яаков сообщает в "Исраэль а-Йом", что в среду, 28 декабря, будут опубликованы документы специальной комиссии, занимавшейся расследованием судеб пропавших йеменских, восточных и балканских детей. Документы будут выложены в общий доступ в интернете.

"Маарив а-Шавуа": Украинская инициатива: перенести посольство в Иерусалим

Арик Бендер и Дана Сомберг сообщают в "Маарив а-Шавуа", что депутат Верховной Рады Александр Фельдман представил в украинском парламенте законопроект о переносе украинского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.