"Нострадамус" предсказал: Украина вернется под контроль РФ. Обзор российских СМИ

Турция и Россия согласовали план введения всеобъемлющего режима прекращения огня в Сирии, сообщает в среду газета "Коммерсант со ссылкой на турецкое информационное агентствоAnadolu. План будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Данные договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря и не касаются террористических организаций. План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Издание уточняет, что в случае успеха договоренности о режиме прекращения огня правительство Сирии и оппозиция при поддержке России и Турции начнут в Астане политические консультации по урегулированию конфликта.

В минувший вторник в Стамбуле состоялось первое судебное заседание по делу 29 бывших офицеров турецкой полиции, которые, по данным следствия, причастны к попытке военного переворота 15 июля, пишет это же издание. Большинство офицеров были арестованы за неподчинение приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана противостоять путчу и защищать резиденцию главы государства в Стамбуле.

Кроме того, бывшие полицейские подозреваются в распространении среди своих коллег и знакомых призывов к аналогичному бездействию. Если их вина будет доказана, 21 обвиняемому грозитпожизненное заключение, а оставшимся восьми 15 лет тюрьмы. В настоящее время под стражей находятся 24 полицейских, четверо были отпущены под залог, один в бегах.

"В правительстве Израиля жестко раскритиковали работу госсекретаря США" – так озаглавлена статья в "Российской газете", где говорится, что за время своего президентсва Барак Обама серьезно испортил отношения США не только с Россией. Роль слона в посудной лавке он многие годы прилежно исполнял, к примеру, на Ближнем Востоке, пишет это проправительственное издание.

Команда Обамы умудрилась разругаться даже с некогда главным союзником Америки Израилем. И теперь, подводя итоги, совсем не случайно в Тель-Авиве все менее дипломатично критикуют действия тех, кто своей "беззаветной" работой во всю старался угодить президенту США. Досталось от правительства Израиля и госсекретарю Джону Керри.

За крайне неуклюжей (порой граничашей с приступной халатностью) активностью американских политиков и дипломатов с нескрываемым раздражением наблюдали и в Тель-Авиве. Со временем израильские высокопоставленные лица практически перестали летать в Вашингтон. А эксперты во всю запричитали насчет резкого ухудшения американо-израильских отношений.

Женевские переговоры срываются, не успев начаться, утверждается в статье, опубликованной газетой "Известия", где говорится, что представители внешней и внутренней сирийской оппозиции отказываются ехать на переговоры в Женеву до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Таким образом, диалог по сирийскому урегулированию под патронажем ООН фактически срывается. Ранее о намерении провести его новый раунд 8 февраля 2017 года заявили в офисе спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Между тем Владимир Путин сообщил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил провести встречу сирийских властей и оппозиции в Астане. В свою очередь, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил готовность предоставить площадку для диалога.

"Звонит ли колокол по единой Европе" – так называется статья в "Независимой газете", в которой Алексей Портанский, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, рассуждает о перспективах европейского содружества. "Пессимистсгайд-2017", публикуемый агентством Bloomberg, предсказывает победу на президентских выборах во Франции лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен с последующим референдумом о выходе Франции из ЕС.

Далее, Ангела Меркель проигрывает выборы осенью 2017-го, а в Италии лидеру движения "Пять звезд" комику Беппе Грилло каким-то образом удается организовать референдум о выходе страны из зоны евро и восстановлении итальянской лиры.

Добавим к этому прогнозу высокие шансы на победу на мартовских выборах в Нидерландах правопопулистской Партии свободы Герта Вилдерса. Евроскепсис не чужд и Австрии: хотя Австрийская партия свободы и проиграла президентские выборы, ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе метит в федеральные канцлеры. Чего ожидать в итоге всего этого: конец единой Европе? Верить в такое мучительно трудно, но прогноз Bloomberg только что сбылся, и это не может не завораживать.

Европа явно не справляется с набором вызовов, перед которыми она оказалась в последние годы. Резко возросшая активность ультраправых, неспособность справиться с миграционным кризисом вкупе с провалом политики мультикультурализма, экономические потрясения в Греции и ряде других стран ЕС, наконец, брекзит и победа Трампа. Последние два события, кажется, стали неким шоком, формирующим нарратив неизбежного коллапса.

Профессор МГИМО Валерий Соловей, "политический Нострадамус России", предсказавший победу Трампа и многие другие важные события, поделился с "Комсомольской правдой" прогнозами на 2017 год. В ответ на вопрос журналиста, что произойдет в новос году с Украиной, Соловей ответил: "Не верю в то, что там начнется очередной Майдан. Но если Евросоюз будет поглощен своими внутренними проблемами и склонится в пользу позитивной ревизии отношений с Россией, то Москве дадут сигнал: Украина – это ваша сфера влияния. Тогда мы бы попытались дать понять Киеву, что заинтересованы в восстановлении экономических отношений, но они будут строиться на почве прагматики, а не историй о "братском народе".