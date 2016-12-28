Sueddeutsche Zeitung: Десятки тысяч беженцев добровольно покинули Германию

55 тысяч мигрантов, согласно информации Sueddeutsche Zeitung, покинули в 2016 году Германию и отправились обратно на родину. Они получают от государства финансовую поддержку на возвращение, некоторым из них удается таким образом избежать депортации, сообщает автор публикации Бернд Кастнер.

По информации Федерального ведомства по делам мигрантов, большинство тех, кто решил вернуться на родину, – это выходцы с Западных Балкан. У них, как сообщает издание, практически нет шансов получить разрешение на длительное пребывание в Германии, таким образом, они играют на опережение, добровольно уезжая до принудительного выдворения из страны. "Кроме того, – передает автор, – мигранты, покинувшие Германию добровольно, не наказываются запретом на повторный въезд в страну сроком на несколько лет. Власти, со своей стороны, сокращают затраты на депортацию. Тот, кто повторно въезжает на территорию Германии, как правило, должен вернуть средства, выделенные ему на возвращение домой".

Как сообщает далее автор, большую часть тех, кто вернулся на родину, составляют албанцы – за 2016 год их число достигло 15 тыс. За ними следуют сербы (5 тыс. человек), затем выходцы из Ирака и Косово. "Увеличилось число мигрантов, возвращающихся в Афганистан, Иран и Ирак", – констатирует журналист.

"Федеральное правительство намерено стимулировать добровольный отъезд мигрантов на родину: начиная с февраля будущего года министерство внутренних дел запланировало внедрение программы, которая станет дополнением к стандартной процедуре финансирования. Чем раньше мигрант решает вернуться на родину, тем выше будет сумма. Например, если вернуться на родину, получив отказ в статусе беженцев, решает семья, состоящая из 5 человек, она дополнительно может рассчитывать на сумму в 4200 евро".

Кроме того, правительство планирует запустить и программу помощи в реинтеграции мигрантов на родине, говорится в статье. "Для начала ведомства планируют сосредоточиться на мигрантах из Марокко, Туниса, Нигерии, Косово, Сербии и Албании. Стимуляция добровольного отъезда на родину должна будет дополнить уже существующие программы, на которые в ближайшие три года зарезервировано 150 млн евро".

Inopressa.ru