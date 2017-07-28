Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 28 июля 2017 года

Ситуация в Иерусалиме, а также вопросы по поводу принятия решений в ходе кризиса на Храмовой горе, остаются главными темами израильских СМИ.

"Едиот Ахронот": Возвращение мусульман на Храмовую гору сопровождалось беспорядками

"Гаарец": Нетаниягу предложил передать автономии Вади Ара и аннексировать Гуш Эцион

"Исраэль а-Йом": Минфин лишит доноров Amnesty International налоговых льгот

"Маарив а-Шавуа": Аббас и Ханийя поздравили палестинцев с великой победой над оккупантами

"Едиот Ахронот": Возвращение мусульман на Храмовую гору сопровождалось беспорядками

Полиция Израиля уступила требованию иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыла ворота Баб-аль-Заарра в мусульманском квартале Старого города. В ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после совершенного там теракта.

"Гаарец": Нетаниягу предложил передать автономии Вади Ара и аннексировать Гуш Эцион

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсуждал с представителями президента США Дональда Трампа возможность аннексии еврейских поселений, расположенных в Гуш Эционе в обмен на передачу Палестинской автономии Вади Ара.

"Исраэль а-Йом": Минфин лишит доноров Amnesty International налоговых льгот

Министр финансов Моше Кахлон намерен воспользоваться законом о бойкоте, чтобы лишить лиц и структуры, жертвующие средства организации Amnesty International, налоговых льгот, сообщает газета "Исраэль а-Йом". Решение связано с инициированной Amnesty International антиизраильской кампанией "50 лет оккупации", в рамках которой организация призывает к бойкоту продукции поселений Иудеи и Самарии и к эмбарго на поставки Израилю вооружений.

"Маарив а-Шавуа": Аббас и Ханийя поздравили палестинцев с великой победой над оккупантами

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступил с заявлением в связи с решением Израиля демонтировать все средства безопасности, установленные на Храмовой горе после теракта, жертвами которого стали два полицейских.